Halk ve çevreyi tehdit ediyor

Ada Sude ATAK

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi ile Burdur’un Bucak ilçeleri sınırlarında bulunan AS Çimento fabrikası, Döşemealtı ilçesindeki Bademağacı Mahallesi’nin oldukça yakınında bulunuyor. 20 yılı aşkın süredir bölge halkının sağlığına ve çevredeki canlılara geri dönülmesi zor zararlar veren fabrika yetkilileri geçen günlerde kum eleme ve taş kırma tesisinin kapasitesini üç katına çıkarmak için ÇED başvurusu yapmıştı.

ÇED başvurusu kapsamında mahalleliyle şirket temsilcileri bir araya geldi. Fabrikaya yurttaşlar tepki gösterdi. Mahalleli, hem kendilerinin hem bölgedeki diğer canlıların ve ağaçların daha fazla toza boğulmasını istemediklerini dile getirdi ve kapasite artırımını hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini belirtti.

Fabrikanın sebep olduğu kirlilikten dolayı çeşitli hastalıkların baş gösterdiği Bademağacı Mahallesi’nden Merve Şahin Körük şunları söyledi: ‘’Yıllardır bu çimento fabrikası duruyor. Şimdi daha da büyütmeyi planlıyorlar. Kesinlikle desteklemiyoruz çünkü haftada bir ölümlerimiz gerçekleşmeye başladı. Bu kirli havayı soluyoruz, kanser vakalarımız gitgide artıyor. Bir şeylere dur dememiz gerekiyor artık. Rant sağlamak adına ağaçlarımız gidiyor, insanlarımız ölüyor. Şu anda badem ağaçlarımızda badem yok. Ağaçlarımız kuruyor.’’

Mahalleli Osman Azak da kaBademağacı’nın son Belediye Başkanı Bekir Akyol ise ‘’Bize bir sahip çıkan olsun, yetkilileri uyarıyoruz. Bu bir doğa katliamı. Köyün iki katı genişliğinde bir alan fabrikada kullanılmak üzere talan edilmiş. Oradaki ağaçlar şimdi yok’’ diyerek bölgedeki duruma dikkat çekti.

Geçen hafta mahalleliyle yaptığı görüşme konusunda bilgi veren CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise ‘’Fabrikanın 20 yılı aşkın süredir çevreye saldığı zehir bölgedeki verimliliği gittikçe düşürmüş. Ağaçlar yıllardır fabrikadan çıkan toz ve dumandan zarar görürken insan sağlığı da ciddi bir tehdit altında‘’ dedi.