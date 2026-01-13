Halk yardıma muhtaç edildi

POLİTİKA SERVİSİ

İktidar eliyle yaratılan yoksulluk her geçen gün derinleşirken temel ihtiyaç maddelerini bile karşılayamaz hale gelen yurttaşlar çare arıyor.

Krizin tüm yükünü yoksulun sırtına yükleyen Saray yönetimi “başarı” hikayeleri anlatmaya devam ediyor, halk ise ucuz gıda kuyruklarına, tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı marketlere akın ediyor.

Mehmet Şimşek programıyla birlikte kemer sıkma politikaları ile halk her geçen gün daha fazla fakirleşiyor. Buna karşın patronların vergi borçlarının silinmesinden garanti ödemelerin devam etmesine, ülkenin kaynaklarının sermayedarlara peşkeş çekilmesine dek pek çok örnek yaşanan krizin bir tercih olduğunu ortaya koyuyor. Öbür yandan iktidar, kitleleri yoksullaştırarak kendisine muhtaç hale getiriyor.

İKTİDARA GÖRE İTALYA’YI GEÇTİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin geçen haftaki grup toplantısında yaptığı konuşmada, bu yılı Türkiye için reform yılı olacağını savunmuştu. Erdoğan, milli gelirin yıllık bazda 1,5 trilyon doları aştığını da iddia etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise geçtiğimiz günlerde Devlet Planlama Teşkilatı kurulurken Türkiye için hedef olarak İtalya’nın referans alındığını söyleyip, “Bugün, satın alma gücü bakımından ilk kez İtalya’nın üzerine çıkıyoruz. Bu, Türkiye’nin kalkınma hikâyesindeki önemli kırılma noktasıdır” dedi. Oysa anlatılan “başarı” öykülerinin aksine Türkiye’de derinleşen yoksulluk korkunç boyutlara ulaştı. Son dönem medyaya da yansıyan yoksulluk hikayeleri ise ülkenin içine sürüklendiği durumu gözler önüne seriyor.

SKT’Sİ YAKLAŞMIŞ ÜRÜNLER SATILIYOR

Türkiye genelinde yükselen gıda fiyatları, temel ihtiyaçlara erişimi her geçen gün daha da zorlaştırdı. Alım gücünün gerilemesiyle birlikte birçok vatandaş çarşı ve pazardan eli boş dönmek zorunda kaldı, indirimli ürün sunan marketler yoğun ilgi görüyor. Bu tablo, özellikle dar gelirli kesimlerin alışveriş tercihlerinde belirgin bir değişime işaret ediyor. NEFES gazetesinden İlke Çıtır’ın aktardığına göre, Eskişehir’de ziyaret edilen Yenir Market’te büyük zincirlerin raflardan kaldırdığı ürünler satışa sunuluyor. Marketin “İsraf Savaşçısı” sloganı dikkat çekerken, raflarda tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ya da son kullanma tarihine az süre kalmış ürünler yer alıyor. Bakliyat, süt ürünleri, temizlik malzemeleri ve bebek ürünleri gibi geniş bir ürün grubu, yüzde 50 ila yüzde 80 arasında değişen indirimlerle satılıyor. Fiyat etiketleri ilk bakışta cazip görünse de ürünlerin önemli bir bölümünün tavsiye edilen tüketim tarihinin aylar önce dolduğu görülüyor. Alışveriş yapanlar arasında emekliler ve öğrenciler öne çıkıyor.

KIZILAY’DAN 81 İLE AŞEVİ PROJESİ

Geçen hafta İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Kızılay’ı Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 81 ilde 81 aşevine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Yeni aşevlerinin yalnızca sosyal destek noktaları değil, aynı zamanda afet dönemlerinde kapasitesini 8-10 kat artırabilen kritik lojistik merkezler olduğunu savunan Yılmaz, “Bizim aşevlerimiz aslında bir anlamda afet döneminde 8 kat, 10 kat daha fazla yemek üretebilir hale dönüşebilen birer afet deposu aynı zamanda. Dolayısıyla bizler bu aşevlerini konumlandırarak aslında birden fazla amaca hizmet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Emekliler İzmir Basmane’de ve Ankara Ulus’ta otellerde geceliği 200 TL olan otellerde yaşamaya çalışıyor. Dört duvar arasında kalan yurttaşların odalarının çoğunda banyo ve tuvalet yok. Bazıları yiyecek yemek dahi bulamıyor. Öte yandan kamuoyu yoklamaları da yoksulluğun geldiği boyutu gösteriyor. İstisnasız tüm araştırmalarda ülkenin en yakıcı sorununun ekonomik kriz, geçim sıkıntısı ve işsizlik olduğu görülüyor. Bu araştırmalarda yurttaş gıda, barınma, giyecek, sağlık gibi temel ihtiyaç maddelerini bile karşılayamaz hale gelmiş durumda.