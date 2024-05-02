Halk yeniden ayağa kalktı

Öncü DURMUŞ

Sabahın ilk ışıkları ile kapatılan yollara, durdurulan ulaşım araçlarına karşı insanlar alternatif yollar bulmak için düştü sokaklara.

1 Mayıs’ın ilk işaretleri alana ulaşmak isteyen insanların duraklarda beklerken, belli bir yere kadar gidebildikleri otobüslerde, yaya olarak devam ettikleri yollarda gösterdikleri kararlılıkla verildi. Tıka basa dolu otobüslerin içinde gelen tepkiler ise AKP iktidarına duyulan öfkeyi de açığa çıkartmaya başladı.

Biz de Saraçhane’ye varmak üzere Mecidiyeköy’den otobüse bindik ve Levent’ten metroyla Yenikapı durağında bekleyen kalabalıkla buluştuk. Yolculuk esnasında meydanın yasaklanma kararına karşı bir yurttaşın bağırarak ‘Bunların bu ülkeyi yönetme şansı kalmadı. Ben bugün işe gittiğim için alanda yokum. Ama her yer kapalı, keyifleri ne isterse onu yapmaya çalışıyorlar. Ama az kaldı son 4 yıl hatta o kadar bile sürmeyecek artık” diye seslenişi ilk izlenimlerimizi oluşturdu. Sloganlar ve marşlar eşliğinde girilen Saraçhane Parkı içerisinde ise emek meslek örgütleri, sendikalar, siyasi partiler, kadın ve gençlik örgütleri kendi bulundukları kortejlerinden taleplerini haykırmaya başladılar.

İKTİDARIN MEŞRULUĞU KALMADI

Alandaki kısa bir bekleyişin ardından ise büyük bir direniş çağrısı ile beraber Taksim’e giden yola barikat kuran yüzlerce polisin karşısına dikildi yurttaşlar. Uzunca bir süre süren karşılıklı konuşmalarda kitlenin verdiği mesaj ise çok net oldu. ‘Bu iktidarın artık bir meşruluğu yok. Yasaklama kararını tanımıyoruz.’ Çok geçmeden direniş çağrısı halkı harekete geçirdi kitle artık Taksim için yürümeye başladı. Polisin gaz sıkıp, plastik mermileri ile başlayan saldırıları karşısında da kitle hep sabırlı davrandı. Tekrar tekrar o barikatlar aşılmaya çalışıldı. Polis müdahale ediyor, insanlar geri çekilip, bir nefes alıp tekrar denemeye koyuluyorlardı. Sonuç itibarı ile devletin olanca gücünü karşısında bulan halk Taksim Meydanı’na şimdilik girmeyi başaramadı. Ama polisin tavırları bile bizlere çeşitli mesajlar verebildi.

Ellerindeki tüm imkânlara rağmen göze alamadıkları ve direniş karşısındaki ürkek tavırları gözle görünürdü. Yani 2024 1 Mayıs’ında gözüken fotoğraf; Halk 31 Mart’ta rejime karşı gösterdiği itirazı sokaklara taşıdı. Ülkedeki derinleşen krize, gericileştirilmeye, baskı ve yağmalara, yoksulluğa hatta var olan bu tek adamcı rejime karşı artık halkın büyük bir çoğunluğunun tahammülü yok. Daha cesaretli, kararlı, geleceği için dişe diş göze göz bir mücadele eden halkın önünde Saray rejimi duramaz.