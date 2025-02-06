Halk yoksa eğer barış inşa olmaz

Politika Servisi

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) "Toplumsal Barış ve Özgürlük Buluşmaları" kapsamında Diyarbakır’da konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı görüşmelerine değindi.

“Halkın dâhil olmadığı, bedel ödeyenlerin söz hakkının olmadığı hiçbir mücadele başarıya ulaşmaz” diyen Bakırhan, İktidarların bugüne kadar soruna "güvenlik ve istihbarat sorunu" olarak yaklaştıklarına dikkati çekti.

Bakırhan, "Hem saray medyası hem iktidar medyası hem de onun karşısında muhalifim diye medya mecralarında çok farklı şeyler tartışılıyor. Ama hiç birisinde gerçek tartışılmıyor, hiçbirinde siz yoksunuz; halkımızın talepleri yok, sizin temsilcileriniz yok " şeklinde konuştu. Kürt sorununun boyutlarına dikkat çeken Bakırhan, "Barış sorunu sadece sözle olabilecek bir şey değil. Yasal, anayasal bir sorundur. Bu sorun çözülecekse Kürtler anadilinde eğitim görmelidir. Yerel demokrasi olmalıdır. Öyle herkesin keyfine göre Kürt halkının seçmiş olduğu iradeye kayyum atanmamalıdır. Türkiye’de artık eşit vatandaşlık olmalıdır. Türkiye mozaik bir ülkedir. Türkiye’yi tek mezhebe tek kimliğe sıkıştıran bu anlayıştan vazgeçilmelidir” dedi.

Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye’yi yaşayan halklara barış elini uzatması gerektiğini vurgulayan Bakırhan, kayyum gibi antidemokratik uygulamaların da son bulması gerektiğini ifade etti. Bakırhan şöyle konuştu: “Çağrıda ne var sorusu çok yoğun olarak soruluyor. Tabi biz İmralı’da değiliz. Heyetin bize aktardıkları ile yetiniyoruz. Çağrıda ne olacak biliyor musunuz; 2013 Newroz’unda Sayın Öcalan’ın çağrısı tam da bu kutup yıldızı dediğimiz, mücadelemizin mihenk taşı merkezi olan Amed’de yüzbinlerin önünde okunmuştu. Ne diyordu orada Sayın Öcalan; ‘Artık silahlar sussun, fikirler konuşsun.' Şimdi bu çağrıda da fikirlerin ve siyasetin konuştuğu çatışma ve şiddetin ortadan kaldırıldığı, bu temelde hukuki zeminin oluşturulduğu bir açıklama olacaktır."