Halka ait bir doğa için

Haber Merkezi

Türkiye’de orman yangınları yazın başından bu yana alarm veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) verilerine göre, 1 Ocak–6 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde toplam bin 351 orman yangını çıktı. Tarım Platformu, yaptığı basın açıklamasında yalnızca doğanın değil, emekçilerin, köylülerin, yaban hayatının ve tarımsal üretimin de göz göre göre yok edildiğini vurguladı.

Anayasa ile güvence altına alınan sahaların göstermelik işlevlerle üzeri örtüldüğü ifade edilen açıklamada, “Bu sahalarda ağaçlandırma yapılması ekolojik olduğu kadar anayasal da bir zorunluluktur” denildi.

Daha fazla orman zarar görmeden doğru müdahale yapılması için şu talepler sıralandı: “Orman yangın planları gözden geçirilmelidir. Buca Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi derhal yeniden açılmalıdır. Orman işçilerine tam ve sürekli eğitim sağlanmalıdır. Yangınla mücadelede işçi güvenliği öncelikli hale getirilmelidir. Orman yangınlarıyla mücadele kamusal bir görevdir. Piyasa mantığından çıkarılmalı, yeniden kamusal sorumlulukla örgütlenmelidir.”

Açıklama şu ifadelerle son buldu: “Bu düzen, doğayı sermayenin malı yaparken toplumu yoksullaştırıyor. Ormanlarımızın her ağacı, her toprağı halkındır. Sermayeye değil, halka ait bir doğa ve yaşam için mücadeleyi büyüteceğiz!”