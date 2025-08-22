Halka değil faize akıt

Ocak-Haziran 2025 döneminde rekor faiz ödemesi yapan Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik’in bankalara ödediği faiz ve komisyon ücreti hesaplandı. Kurumun bağımsız denetim raporlarına yansıyan tutar, “Piyasayı dengeleme” görevi verilen marketlerin bankalara milyarlarca lira ödeme yaptığını ortaya koydu.

REKOR KREDİ BORCU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Pahalılığa karşı piyasayı dengeleme” görevi verdiği Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik’in finansal hareketleri, bağımsız denetim kuruluşunca mercek altına alındı. Yurttaşa ucuza ürün satmak amacıyla kurulan marketlerin denetim raporu, çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik’in, 1 Ocak-31 Haziran 2025 dönemini kapsayan bağımsız denetim raporu tamamlandı. Rapora göre, şirketin 2025’in ilk yarısındaki banka kredileri kaynaklı kısa vadeli borcu, 4 milyar 642 milyon 931 bin TL oldu. Şirketin uzun vadeli kredi borçları ise kayıtlara, 1 milyar 580 milyon 298 bin TL olarak geçti.

KREDİ FAİZİ 1,3 MİLYAR TL

Tarım Kredi Market’in bankalara ödediği kredi faizi ise dudak uçuklattı. Kurumun, banka kredileri faiz ve komisyon giderinin 1 milyar 351 milyon 510 bin TL olduğu belirtildi. Şirketin 2025 yılının ilk yarısındaki 2 milyar 367 milyon 686 bin TL’lik finansman giderinin yüzde 56’sını, kredi faizi ve komisyon ödemeleri oluşturdu.

∗∗∗

FAİZ BATAĞI

İktidarın Türkiye'yi uçuruma sürükleyen ekonomi politikası nedeniyle artan faiz giderleri, “Piyasayı dengeleme” görevi dolayısıyla Tarım Kredi Kooperatifi iştiraklerinin dengesini bozdu. Kooperatif iştiraki sekiz şirket altı ayda 2,8 milyar TL’lik faiz ödemesi yaptı.