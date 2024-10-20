Halka değil müteahhide bütçe

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe teklifinin ayrıntıları, yurttaşın vergileriyle oluşturulan bütçeden müteahhitlerin alacağı dev payı gözler önüne serdi.

Bakanlığın, müteahhitlere verilen garantilerin ödemesinin de yapıldığı kalem olan, “Hane Halkına ve İşletmelere Transfer” kalemine 2025 yılı için yazılan ödenek dudak uçuklattı.

Gerçekleşmesi mümkün olmayan geçiş garantileri nedeniyle Türkiye'nin geleceğini ipotek altına alan Yap-İşlet-Devret modelli projelere imza atan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na 2025 yılı için teklif edilecek bütçenin ayrıntıları belli oldu. Bakanlığa 2025 yılı için toplam 479 milyar 273 milyon 718 bin TL bütçe öngörüldü.

MÜTEAHHİTLERE DEV PAY

Bakanlığa verilmesi planlanan 479,2 milyar TL’lik 2025 yılı ödeneğinin kalemlere göre dağılımı da dikkati çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, gerçekleşmeyen garantiler nedeniyle müteahhitlere ödeme yaptığı kalem olan, “Hane Halkına ve İşletmelere Transfer” kalemine yazılan ödeneğin büyüklüğü bütçe ayrıntılarıyla ortaya konuldu.

GARANTİYE 14,3 MİLYAR TL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 479,2 milyar TL’lik 2025 yılı bütçesinin 152,5 milyar TL’lik bölümü, “Cari Transferler” için ayrılan paradan oluştu. 2025’te cari transferler kapsamında yapılacak harcamanın detayları ise Yap-İşlet-Devret modelli projelerin kamu bütçesine yükünü bir kez daha açığa çıkardı. Bakanlığın, garanti ödemelerini yaptığı kalem olan, “Hane Halkına ve İşletmelere Transfer” kalemi için 14 milyar 385 milyon 680 bin TL ödenek ayrıldığı bildirildi.

HAZİNEYİ BULDULAR

Büyük oranda Yap-İşlet-Devret projeleri için kullanılan Cari Transferler kaleminden yapılacak hazine yardımlarının tutarı da belirlendi. Buna göre, işletme hakkı müteahhitlere verilen projeler için 2025’te 138,1 milyar TL’lik hazine yardımı yapılacağı belirtildi.

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MİLYARLARCA LİRA

Bakanlığın, müteahhitlere ödenen tutarları da içeren, “Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler” kaleminden yapılan harcamada yıllara göre büyük değişim yaşanıyor. Ocak 2020 ve Haziran 2024 dönemini kapsayan dört buçuk yılda, “Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler” kaleminden yapılan harcamalar yukarıdaki gibi sıralanıyor.