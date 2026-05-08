Halka feda müteahhide sefa: 3 ayda 51,6 milyar TL

AKP hükümetleri döneminde kamu projeleri, “Müteahhitlere rant aktarma aracına dönüştürüldüğü” gerekçesiyle tepki çekti. Dev kamu ihalelerinin büyük bölümü iktidara yakın şirketlere verilirken bir türlü tamamlanamayan ve maliyeti katlanarak artan projeler nedeniyle şirketlerin kasası doldu taştı.

İktidarın kamu kaynaklarını tasarruf ilkelerine aykırı şekilde ve “Bazı çevreleri fonlama amacıyla” kullandığı iddialarının dayandığı en temel verilerden biri olan müteahhitlik giderleri de tartışmalara ayna tuttu. Kamu olanaklarını kullanılmadan özel sektöre yaptırılan işlerin büyük bölümünü oluşturan müteahhitlik giderleri, 2026 yılının ilk çeyreğinde çarpıcı boyuta ulaştı.

GÜLDÜREN ÖDEME

Merkezi yönetim bütçesinden, “Müteahhitlik gideri” adı altında yapılan harcamaları, 2026 yılının ocak-mart döneminde 50 milyar TL'yi aştı. Büyük bölümü, “Diğer giderler” adı altında sınıflandırılan müteahhitlere üç ayda toplam 51 milyar 660 milyon 265 bin TL ödendiği ortaya çıktı.

AYKIRI HARCAMA

Demiryolu yapımından karayolu yapımına, sağlık tesisi inşasından hizmet binası inşasına kadar hemen her alanda müteahhitlere milyarlarca lira aktarılması dikkati çekti. Temmuz 2024’te yürürlüğe giren ve halen yürürlükte olan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ndeki, “Kamu kurumları üç yıl boyunca yeni hizmet binası satın almayacak, kiralama yapmayacak ve yapım projelerine başlamayacaktır” hükmüne karşın, “Hizmet binası yapımı” kapsamında Ocak-Mart 2026 döneminde müteahhitlere 3 milyar 516 milyon 478 bin TL aktarıldığı görüldü.