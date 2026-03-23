Halka hiç yalan söylemedi

BirGün muhabiri İsmail Arı, bayramda aile ziyareti için gittiği Tokat’ın Turhal ilçesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında önceki akşam 22.10 sularında gözaltına alındı.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltilen Arı, dün sabah saatlerinde Ankara’ya getirildi.

Gözaltına gerekçe olarak Bilal Erdoğan’ın yönetici olduğu vakıflara ilişkin BirGün TV’de yaptığı konuşma gösterilen Arı’ya emniyette daha önce yaptığı haberler ve sosyal medya paylaşımları da soruldu.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Arı, savcılık tarafından ifadesi dahi alınmadan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İsmail Arı, yaptığı haber nedeniyle "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla tutuklandı.

Arı, Sincan Cezaevi’ne götürüldü.

Arı’nın gözaltına alınmasına ve daha sonra tutuklanmasına sosyal medyadan tepki yağdı. Binlerce yurttaş “İsmail halka hiç yalan söylemedi” ifadeleriyle tepki gösterirken meslek örgütleri de açıklama yaptı.

DÜŞMAN HUKUKU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gazetecilik faaliyeti, birilerinin hoşuna gitmedi diye suç olmaz. Gazeteci İsmail Arı’nın üç ay önceki videosundan suç çıkarmaya çalışmak, bayram günü Tokat’taki aile ziyaretinde gözaltına aldırmak düşman hukukunun işletilmesidir. İsmail Arı yalnız değildir. Gazetecilik suç değildir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, "Dosyada dayanak olarak 3 ay önceye ait bir içeriğin gösterilmesi karşısında; kaçma şüphesinin somut olgularla ortaya konulamadığı, delilleri karartma ihtimalinin bulunmadığı ve çağrı üzerine ifade vermeye gelebilecek bir kişi hakkında daha ağır bir tedbir olan gözaltına başvurulmasının zorunlu olmadığı açıktır. Bu haliyle uygulama, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun öngördüğü ölçülülük ve gereklilik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.İsmail Arı bir gazetecidir. Gazetecilik suç değildir" ifadelerini kullandı.

2 KENTTE EYLEM

BirGün’ün çağrısıyla İstanbul ve Ankara’da da basın açıklaması düzenlendi.

İstanbul’da Taksim Tünel’de bir araya gelen gazeteciler, meslek ve siyasi örgüt temsilcileri “İsmail Arı’yı serbest bırakın” dedi. Açıklamalarda, "İsmail Arı yalnız değildir", "Özgür basın susturulamaz", "BirGün halktır, susturulamaz" sloganları atıldı.

Basın açıklamasını okuyan BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, “Tüm itirazlarımıza rağmen, ‘Gazetecilere dokunulmayacak, haberle ilgisi’ yok denilerek yasalaştırılan Dezenformasyon Yasası, bir kez daha mesleğimizi hedef aldı. Haberden bir kez daha ‘suç’ oluşturdu, haberci suçlu ilan edildi. Sonda söyleyeceğimiz şeyi başta söyleyelim, gazetecilik suç değildir. Ancak bilinmelidir ki ülkedeki yoksulluk, yolsuzluk ve adaletsizlik giderek derinleşirken rüşvet ve rant çarkı hızla dönmeye devam ederken gazeteciler susmayacaktır. İnatla, ısrarla anlatmaya, yazmaya devam edeceğiz” dedi.

“BirGün Gazetesi de bu mücadelenin bir parçasıdır” ifadelerini kullanan Aydın şöyle konuştu: “Kurulduğu günden bu yana sermayenin değil halkın yanında duran, karanlığı değil gerçeği büyüten, suskunluğu değil sözü çoğaltan bir gazetecilik anlayışını temsil etmektedir. Bizler, bu gazetenin çalışanları olarak, yalnızca haber yapmıyoruz; halkın bilme hakkını savunuyoruz. İsmail Arı’nın hedef alınmasının nedeni de tam olarak budur. Hiçbir baskı ve gözdağı bildiğimiz yoldan gitmemize engel olamaz. Buradan yetkililere sesleniyoruz: Bu hukuksuz uygulamaya derhal son verin. Meslektaşımız İsmail Arı’yı serbest bırakın. Ve buradan kamuoyuna çağrımızdır: Haber hakkına sahip çıkın. Gerçeğin susturulmasına izin vermeyin. Bu karanlığı dayanışmayla aşacağız. Susmayacağız, yazmaya devam edeceğiz. İsmail Arı’ya özgürlük! Gazetecilik suç değildir!"

Ardından söz alan BirGün yazarı Timur Soykan, "İsmail Arı’nın neden gözaltına alındığını hepimiz biliyoruz. Bir tarafta yolsuzluk yapanlar var, bir tarafta çeteler var ve ülkenin kaynaklarını yağmalayanlar var. Onun karşısında İsmail Arı var. İsmail, onların yolsuzluklarının haberlerini yapıyor. Ondan korkuyorlar. İsmail Arı susmayacak. İsmail Arı’yı korkutamayacaklar. Bu onurlu gazetecileri, BirGün’ü, onuruyla bu işi yapan gerçek gazetecileri susturamayacaklar. Alican Uludağ cezaevinde susmuyor, Merdan Yanardağ cezaevinde susmuyor. Yazmaya devam ediyorlar. Çeteler kaybedecek, halk kazanacak” ifadelerini kullandı.

HEDEF ALINIYORDU

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu ise, "İsmail uzun zamandır çok önemli haberlere imza atıyordu ve hedef alındığını görüyorduk. Bir Kırmızı Pazartesi hikayesi olarak da böyle bir hadise meydana geldi. İsmail Arı’nın gazeteci olduğunu, yalnız hakikatin peşinde olduğunu, yalnız bu halkın çıkarlarının peşinde olduğunu herkes biliyor. Serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

GAZETECİLİK YOLUNU SEÇTİ

BirGün Yayın Danışmanı Semra Kardeşoğlu, şunları söyledi: "İsmail, bu gazetede mesleğe başladı. Onu gördüğümüzde şunu dedik; bu ülkede öldürülen 67 gazeteci var, yıllarca cezaevinde tutsak edilmiş gazeteciler var, her türlü zulme karşı ayakta duran gazeteciler var. İsmail isteseydi sıcak salonda bir basın toplantısını sakin sakin izleyip eline verilen soruları sorabilirdi. Bu ülkede her şeye rağmen BirGün’de gerçek gazetecilik yolunda yürümeyi seçti."

SUSMAYACAĞIZ

Ankara’daki açıklamada konuşan BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, "Bir tek geri adımı, bir tek pişmanlığı göremediler İsmail’de. Bu girdiğimiz yol, bizim açımızdan vazgeçilmez bir nokta. Biz gazeteciler, mesleğini onuruyla yapmaya çalışanlar susarsa her şey susar. O yüzden susmayacağız, yazmaya, konuşmaya, ifade etmeye devam edeceğiz. Bu karanlığı birlikte aşacağız" dedi.

BirGün Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir ise, "İsmail mesleğe benimle birlikte başladı. Mesleğe ilk adımını attığı günden bu yana onun gelişimini, nasıl düzgün, uluslararası etik ilkelere hareket eden, halkın haber alma hakkının gereğini yerine getirmek için nasıl titizlikle çalıştığının birebir tanığıyım" diye konuştu.

SUSTURAMAYACAKSINIZ

•DİSK Basın-İş: İsmail Arı’ya yöneltilen ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlaması, artık Türkiye’de gazetecileri susturmanın, gerçekleri örtbas etmenin ve basın özgürlüğüne saldırmanın standart bir yöntemi haline gelmiş durumda. Bir gazetecinin bayram tatilinde ailesinin yanındayken gözaltına alınması, tüm basın emekçilerine gözdağı verme çabasıdır. Gazetecilik suç değildir, İsmail Arı derhal serbest bırakılmalıdır!

•Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD): Gazetecileri ‘hedef almayacağı’ söylenerek yapılan ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ düzenlemesi bugün mesleğimizi hedef almanın bir rutini haline gelmiş durumdadır. İsmail Arı, gazetecidir.

•Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS): Haberleri nedeniyle hakkında şimdiye dek çok sayıda soruşturma açılan meslektaşımızın maruz kaldığı bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle soruşturmalara maruz kalmaları yetmiyor, soruşturma süreçlerinin kendisi adeta peşinen cezalandırmaya dönüşüyor. Bir kez daha hatırlatıyoruz Gazetecilik Suç Değildir. İsmail Arı derhal serbest bırakılmalıdır.

•Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu: BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın, açıkça gazeteciye baskı kurmak için yürürlüğe sokulan ‘dezenformasyon’ maddesinden gözaltına alınması taciz ve susturma amaçlıdır. Her ‘ifade’ ihtiyacı için özgürlükten etmek düpedüz basın özgürlüğünü çiğnemektir.

•Gazeteciler Cemiyeti: Meslektaşımız, üyemiz İsmail Arı’nın bayram günü gece vakti ailesinin memleketinden gözaltına alınıp Ankara’ya getirilmesi peşinen cezalandırma uygulamasıdır, kınıyoruz!

•Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC): Meslektaşımız ve üyemiz İsmail Arı, yaptığı haberler nedeniyle, 2022 yılında yürürlüğe giren ve kamuoyunda ‘Dezenformasyon Yasası’ olarak anılan düzenleme kapsamında, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla karşı karşıyadır. Evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye erişimini sağlamak amacıyla görev yapan ve çeşitli baskılarla karşı karşıya kalan tüm meslektaşlarımızla dayanışma içindeyiz. Tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması konusundaki talebimizi bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

•TMMOB: "BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı derhal serbest bırakılsın. Gazetecilik suç değildir."

•SOL Parti: "İsmail Arı Yalnız Değildir! BirGün Gazetesi halkın sesidir, susturulamaz."

•İstanbul Barosu: Birçok yurttaş gibi İsmail Arı’nın gözaltına alınması Anayasaya ve yasalara aykırıdır. Çağrıldığında ifade vermeye gidebilecek bir gazetecinin, bayram tatilinde iken 450 km uzakta gözaltına alınmasının hukukla izah edilmesi mümkün değildir.

TEK SUÇUM GAZETECİLİK

Gözaltında bulunan İsmail Arı, avukatları aracılığıyla kamuoyuna mesaj paylaştı. Muhabirimiz Arı, mesajında şunları söyledi: "Üç ay önceki bir video nedeniyle gözaltına alındım. Bayram ziyaretinden akşam alınıp 450 km kat edip Ankara’ya getirildim. Dosyama yeni tweetler ve eski videolarım eklenmeye devam ediyor. Sanıyorum ki tutuklanmam için dosya şişirilmek isteniyor. Zaten son bir yıldır beni tutuklamak için bahane arıyorlardı. Tek suçum bu ülkede gazetecilik yapmak. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilerin yanında olun. Sevgiler..."

YAZMASAYDI BİLİNMEZDİ

İsmail Arı yazdığı birçok haberle gerçeklerin ortaya çıkması için çalıştı. İsmail yazmasaydı bilemeyeceğimiz bazı haberler şöyle:

•Yunus Emre Vakfı’ndaki 630 milyon TL’lik yolsuzluğu,

•Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında ortaya çıkanları,

•İstanbul’da, Kuran’a Hizmet Vakfı’nın sorumlusu A.Ş.’nin 4 yaşındaki kızını istismara maruz bıraktığını,

•Deprem felaketinden sonra çadır ve gıda satan ve gündemden düşmeyen Kızılay’da yaşanan skandalları,

•Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir’in kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin ailesinin adalet mücadelesini,

•Fetullahçı Çete’nin tasviyesiyle kamuda boşalan alanları hızla dolduran ve ülkenin en kitlesel cemaatine dönüşen Menzil’in çalışmalarını,

•Maraş merkezli depremlerin ardından ailelerin verdiği adalet mücadelesini İsmail Arı yazmasa bilemeyecektik.