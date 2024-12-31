Halka kapanan meydanlar gericilere açılıyor

POLİTİKA SERVİSİ

AKP-MHP iktidar bloku, Suriye’de cihatçıların zaferinin ardından mezhepsel, yayılmacı söylemlerini genişletirken ülke içerisindeki gericilere de tam gaz desteğini sürdürüyor.

Son olarak İstanbul’un en işlek yerlerinden olan Galata Köprüsü, gerici Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı tarafından yarın düzenlenecek ve "Filistin'e destek" adı altında yapılacak miting için tahsis edildi.

Şeriat çağrıları yapan gericilere iktidar tarafından Galata Köprüsü miting alanı olarak verilirken; ülkede yıllardır haklarını aramak için sokağa çıkan kadınlar, çocuklar emekliler, işçiler rejim tarafından engellendi. Geçinemeyen, şiddete uğrayan, öldürülen, cinsel istismara maruz kalanlar için ses olmak isteyenlerin eylemleri her defasında iktidarın kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle durdurulmaya, susturulmaya çalışıldı.

KAMUSAL ALANLAR SEFERBER EDİLDİ

Yıl boyunca şehrin düzeni ve kamusal işleyiş bahanesiyle miting düzenlemek isteyenlere şehrin en ücra köşelerini gösteren iktidar temsilcileri gericilerin bu talebini ise anında kabul etti. Öte yandan gericilere tanınan ayrıcalıklar sadece bununla da sınırlı kalmadı. Mitinge çağrı için başta okullar olmak üzere kamusal alanlar da seferber edildi.

Bu çerçevede gericilerin hazırladığı mitinge MEB’in müdürleri de dâhil edildi. Bağcılar, Çerkezköy ve Arnavutköy’de çok sayıda okula mitinge katılım çağrısı yollandı.

Okul müdürlerine yollanan yazıda "Değerli müdürlerimiz Çarşamba günü gerçekleştirilecek mitinge destek olmak için sizleri bekliyoruz" ifadeleri geçerken, not olarak; toplu taşıma ücretlerinin ücretsiz olduğu ve bu mesajın okul veli gruplarına da atılması istenen bir mesaj gönderildi.

Gerici, Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı tarafından gönderilen mesaj, müdürler tarafından veli gruplarına iletildi. Çerkezköy’de bulunan 125. Yıl İlkokulu da bu okullardan biri oldu. Ayrıca bahsi geçen miting için bazı okulların önünde de bildiri dağıtıldığı öğrenildi.

"GERİCİLİĞE KARŞI ORTAK MÜCADELE VERMELİYİZ"

Konuyla ilgili konuşan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) İstanbul 2 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Çayan Çarık, "Bu miting hakkında okullara resmi bir yazı gönderilmemiş. Gericilerin okulları bu gösteriye dâhil etmesine MEB tarafından izin verilmemesi gerekiyor. MEB bu araçlarla eğitime siyasal İslamcı, gerici eğitim dayatıyor maarif modelinde de gördüğümüz gibi. Gericiler tarafında okullardaki laik, bilimsel eğitime bir saldırı var ve biz bunu Eğitim Sen olarak kabul etmiyoruz. Siyasal İslam dayatmalarına karşı da geçmişten beri mücadele ediyoruz. Okullarda öğrenciler, laik, aydınlık ve bilimsel eğitim görmeli" ifadelerini kullandı.

Çarık, Galata Köprü’nde yapılacak miting için, "Kolluk kuvvetleri tarafından emekçilerin, kadınların yaptıkları eylemler engelleniyor ancak gericiler, siyasal İslamcıların şeriatı özendirdiği bu gibi gösteriler korunuyor. Biz bu yapılan haksızlık karşısında ortak bir mücadele vermeliyiz" dedi.