Halka karşı barikat kurdu

Politika Servisi

Toplumsal muhalefeti baskı ve yargı sopasıyla susturmak isteyen Saray yönetimi kendisine destek verenler dışında her kesime adeta savaş açtı. Hak arayan madenciler, hukuksuzluklara tepki gösteren yurttaşlar, okullardaki şiddeti protesto eden öğretmenler, toprağına, suyuna, ağacına sahip çıkan yaşam savunucuları, arkadaşlarının intiharını sorgulayan öğrenciler kısacası herkes hedef tahtasına oturtuldu. Yargıyı siyaseti dizayn etmek için kullanan iktidar sahip olduğu güçle herkesi susturmak istiyor. Anayasada yer alan yürüyüş ve protesto hakkı polis müdahalesiyle engelleniyor. Buna karşılık hilafet bayrakları ve şeriat pankartlarıyla yürümek isteyenler için her sokak ve cadde açılırken yürüyenlerin de güvenliği sağlanıyor. Son 1 ayda emniyetin engel olduğu yürüyüşler şöyle:

GAZETECİYE ENGEL

BirGün muhabiri İsmail Arı, DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ ve gazeteci-yazar Merdan Yanardağ’ın aralarında olduğu gazetecilerin tutuklanması Kadıköy’de protesto edildi. Eyleme çok sayıda medya kuruluşunda çalışan gazeteciler, işsiz bırakılan gazeteciler, yurttaşlar ve demokratik kitle örgütleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Yağmur ve soğuğa rağmen toplanma alanında çember kuran polisler kitleyi ablukaya alarak yürütmedi.

YAŞAM SAVUNUCUSUNA TUTUKLAMA

Muğla İkizköy’deki Akbelen Ormanı’ndan acele kamulaştırmaya karşı TBMM önündeki eyleminin ardından yaşam savunucusu Esra Işık 31 Mart gecesi gözaltına alınarak tutuklandı.

EĞİTİMCİYE BARİKAT

Eğitim sendikaları, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarını protesto etmek için Ankara’da Kurtuluş Parkı’ndan Güvenpark’a yürümek istedi ancak polis izin vermedi. Öğretmenler oturma eylemi gerçekleştirdi. Aynı gerekçeyle Mersin ve İstanbul’da toplanan eğitim emekçileri de polis barikatıyla karşılaştı.

ÖĞRENCİYE GÖZALTI

Hatay’da aile evinde polis babasının beylik tabancasından çıkan kurşunla ölen Karadeniz Teknik Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi İlayda Zorlu için Ankara’da ve İstanbul’da eylemler düzenlendi. Eylemlere katıldığı gerekçesiyle polis tarafından ailesinin aranmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybeden Zorlu için Ankara’da ve İstanbul’da düzenlenen eylemlere polis müdahale etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy’de eylemde 79 kişi gözaltına alındığını duyurdu.

MADENCİYE ABLUKA

Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde Eskişehir’den yola çıkan madenciler, Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik’ten yıllardır alamadıkları hakları için Ankara’ya yürüdü. Gasp edilen haklarını almak için Beş aydır Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek isteyen madencileri polis ablukaya aldı. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ve maden işçileri gözaltına alındı.

ŞERİAT İSTEYENLERE SERBEST

Öğrenciye, madenciye, çevreciye, eğitimciye kapanan sokak ve meydanlar gericilere ardına kadar açıldı. Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından önceki gün Nevruz Parkı'nda düzenlenen etkinlikte tekbirler ve salavatlar yükseldi. Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda düzenlenen etkinlikte ilahilerin seslendirildi. Programda, salavatlar ve tekbirler getirildi, mevlit okundu. Etkinliğe, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkanı Molla Beşir Şimşek, Alimler ve Medreseler Birliği Genel Başkanı Molla Enver Kılıçarslan da katıldı.

Öte yandan İsmail Arı, Alican Uludağ, Merdan Yanardağ için Kadıköy’de yapılan eylemde gazeteciler yürütülmezken aynı gün şeriat sloganı atan bir grubun Ümraniye’de yürümesi dikkat çekti.