Halka kriz, bankaya gelir

Hayat pahalılığı karşılığında geliri yeterince artmayan toplumun geniş kesimleri geçimlerini sürdürebilmek için çareyi kredi ve kredi kartı kullanmakta buldu. Ancak yüksek faiz oranları ve borçlardaki hızlı büyüme yurttaşı giderek ağırlaşan bir faiz yüküyle baş başa bıraktı. Halkın borç krizinden doğan bu tablo, finans sektörünün kazancını artırdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre bankaların faiz geliri yılın ilk yarısında 3 trilyon 855 milyar 642 milyon liraya ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 2 trilyon 562 milyar 161 milyon lira olan bu gelir, bir yılda yüzde 50,5 oranında arttı. Bankaların faiz gelirlerinin yüzde 66,2’sini kredilerden alınan faizler oluşturdu.

Bankaların tüketici kredilerinden sağlanan faiz geliri, 226 milyar 728 milyon liradan 329 milyar 652 milyon liraya çıktı. Halkın borcu üzerinden sağlanan faiz geliri, sadece bir yılda yüzde 45,4 oranında büyüdü.

Bankaların kredi kartı kullanımından elde ettiği faiz gelirleri de benzer şekilde dramatik bir yükseliş gösterdi. Haziran 2024’te 150 milyar 657 milyon lira olan kredi kartlarından sağlanan faiz geliri, bu yıl Haziran itibarıyla 230 milyar 601 milyon liraya ulaştı. Kart kullanımı artarken kredi kartlarından alınan faiz geliri bir yılda yüzde 53 oranında büyüdü.

Aynı dönemde batık kredilerden sağlanan faiz gelirinde de ciddi artış yaşandı. Ekonomik dar boğazda başlayan geri ödeyememe krizi, bankaların takipteki alacaklardan sağladığı faizi gelirini adeta katladı. 2024 yılının Haziran ayında 18 milyar 361 milyon lira olan takipteki alacaklardan alınan faiz, bu yılın Haziran ayında 47 milyar 939 milyon liraya ulaştı. Sadece bir yılda batık kredilerden bankalara sağlanan faiz geliri yüzde 161 oranında arttı.