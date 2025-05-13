Halka rağmen Bakanlık onayı

Mahir KANAAT

İzmir’in Karaburun ilçesinde, bölge halkının tüm itirazlarına rağmen, yeni bir güneş enerji santrali (GES) projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay çıktı.

Doğal ve kültürel mirasıyla öne çıkan Karaburun Yarımadası, enerji projelerinin kuşatması altında. Rüzgâr enerji santralları (RES) ardından şimdi de GES’ler bölgeyi adım adım sarmaya başladı. İlçenin yüzde 89’u RES ve GES projelerine tahsis edilmiş durumda. Uzmanlar ve yerel halk, bu plansız enerji yatırımlarının mera, zeytinlik ve tarım alanlarını yok ettiğini, bölgenin biyolojik çeşitliliğini tehdit ettiğini vurguluyor.

Karaburun, aynı zamanda Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) statüsünde yer alıyor. Buna rağmen, oyuncu Erkan Petekkaya’nın şirketi Nano Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından, Küçükbahçe Mahallesi’nde 24,46 hektarlık bir alana GES ve elektrik depolama tesisi kurulmak isteniyor. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında 3 Eylül 2024’te yapılmak istenen ‘Halkın Katılım Toplantısı’na bölge halkı izin vermedi. Buna rağmen Bakanlık, halkın itirazlarını görmezden gelerek projeye ‘ÇED Olumlu’ kararı verdi.

Doğa savunucuları, Karaburun’un “yenilenebilir enerji” söylemiyle endüstriyel bir kuşatmaya alındığını dile getirdi. Hayvancılığın sonlandığını, yaşam alanlarının yok edildiğini belirten yurttaşlar, yeni projelere karşı direneceklerini ifade etti. Yurttaşlar, GES projesinin, Karaburun ve Ildırı Körfezi ÖÇKB sınırları içinde yer alan mera ve tarım alanlarını doğrudan tehdit ettiğini belirtti. Projeye karşı çıkan bölge halkı, karara karşı dava açacaklarını duyurdu.