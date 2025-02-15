Halka yiyemediği fındığın ücreti ödetilecek

Ekonomi Servisi

Orhan Sarıbal, Balsu Gıda’nın halka arz edilmesi üzerinden fındık üretiminde tekelleşmenin ulaştığı boyutlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Konuyla ilgili resmi X hesabı üzerinden paylaşım yapan Sarıbal, şu ifadelere yer verdi:

“Balsu Gıda halka arz ediliyor, çünkü AKP’nin fındıkkıranı patrona acil para lazım! Türkiye, dünya fındık üretiminin %70’ini gerçekleştirirken, üreticiler her geçen gün daha da yoksullaştırılıyor. Eskiden Fiskobirlik vardı. Üretici birlikleri, fındık üreticisinin yanında durur, piyasayı düzenlerdi. 2006 yılında bilinçli bir operasyonla Fiskobirlik devre dışı bırakıldı, yerine TMO getirildi. Ama TMO da kalıcı bir çözüm üretmedi. Sonuç? Serbest piyasanın insafına bırakılmış, tüccara mahkûm edilmiş fındık üreticileri… İşte tam da bu sistemin mimarlarından biri Cuneyd Zapsu! AKP’nin kurucularından, Erdoğan’ın en yakınındaki isimlerden biri. Zapsu’nun sahibi olduğu Balsu Gıda! Halka arz büyüklüğü 4.88 milyar TL. Halka arzdan elde edeceği geliri yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına ek kaynak olarak kullanacak, borç ödeyecek.”