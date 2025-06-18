Halka zulüm edene terfi

Haber Merkezi

AKP rejimi, halka zulüm edenleri cezalandırmak yerine ödüllendirmeye devam ediyor. Manisa Soma'da 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği iş cinayetinden sonra bir madenci yakınını tekmelediği görüntüleriyle gündeme gelen Yusuf Yerkel, UEFA HatTrick Komitesi Üyesi olarak belirlendi.

Manisa Soma'da 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği iş cinayetinden sonra Başbakanlık Müşaviri görevinde bulunan Yusuf Yerkel, meydanda isyan eden bir madenci yakınını yerdeyken jandarmaların etkisiz hale getirdiği esnada tekmelerken kameralara yansıdı. İnfial yaratan görüntüler de yine aynı şekilde tepki çekti ancak bu Yerkel'i durdurmaya yetmedi. Devlet kadrolarında görev alan Yerkel, ancak tekmeden dört yıl sonra zoraki bir özürle konuyu geçiştirdi.

ERDOĞAN’DAN ÖDÜL ALDI

2022 yılında kariyeri için önemli bir durak olacak olan Frankfurt Başkonsolosluğu'na Ticaret Ateşesi olarak atanan Yerkel, yeni TFF başkanı Hacıosmanoğlu'nun da vazgeçilmezi oldu. 18 Temmuz 2024'te Türkiye Futbol Federasyonu seçimini İbrahim Hacıosmanoğlu göreve geldikten sonraki Eylül ayında ilk atamalarından biri Yusuf Yerkel oldu. Bu atamanın ardından Hacıosmanoğlu, UEFA'da Türkiye'yi temsil edecek heyete de Yusuf Yerkel'in adını yazdı. UEFA HatTrcik Komitesi adıyla kurulan heyette Yerkel olacak.

Yusuf Yerkel, AKP’nin Şubat, 2011'de düzenlediği “Türk Dış Politikası” konulu yarışmada “Akçura’dan Davutoğlu’na: Türk Dış Politikasının Stratejik Zihniyeti” başlıklı makalesiyle birinci oldu ve ödülünü de Erdoğan'ın elinden aldı.