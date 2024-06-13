Halkalı-Edirne treni durdu, yolcular istasyonda kaldı

Halkalı-Edirne seferini gerçekleştiren 12721 sefer sayılı tren, Halkalı-Kapıkule arası inşaatı devam eden Hızlı Tren Hattı’nın Çerkezköy-Halkalı kesiminde yapılan çalışmaların tamamlanamaması nedeniyle Çerkezköy istasyonunda durdu. İstasyonda bulunan 300 yolcuyu gidecekleri yerlere götürmek üzere otobüsler getirildi.

Güncel 13.06.2024 00:32 Giriş: 13.06.2024 00:32

Güncelleme: 13.06.2024 00:36 Kaynak: İHA

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İHA