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Halkalı-Edirne treni durdu, yolcular istasyonda kaldı

Halkalı-Edirne seferini gerçekleştiren 12721 sefer sayılı tren, Halkalı-Kapıkule arası inşaatı devam eden Hızlı Tren Hattı’nın Çerkezköy-Halkalı kesiminde yapılan çalışmaların tamamlanamaması nedeniyle Çerkezköy istasyonunda durdu. İstasyonda bulunan 300 yolcuyu gidecekleri yerlere götürmek üzere otobüsler getirildi.

Güncel
  • 13.06.2024 00:32
  • Giriş: 13.06.2024 00:32
  • Güncelleme: 13.06.2024 00:36
Kaynak: İHA
Halkalı-Edirne treni durdu, yolcular istasyonda kaldı
İHA


İstanbul Halkalı Tren Garı’ndan hareket ederek Edirne’ye gitmek üzere yola çıkan 12721 sefer sayılı tren, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yer alan Çerkezköy Tren İstasyonu’na geldiği sırada durdu.

Yapımı devam eden Kapıkule-Halkalı/Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı çalışmalarında yaşanan aksaklıklar sebebiyle hareket edemeyen trende bulunan yaklaşık 300 yolcu, istasyon önüne getirilen otobüsler ile tren güzergahında bulunan şehirlere götürüldü.

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