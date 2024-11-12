Halkbank CEV Şampiyonlar Ligi'nde başarı için "adım adım" ilerleyecek

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Karadağlı başantrenörü Igor Kolakovic, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın en iyi takımlarıyla karşı karşıya geleceklerini ve başarılı olmak için "adım adım" ilerlemeleri gerektiğini söyledi.

Kolakovic, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk karşılaşmasında yarın oynayacakları Fransız temsilcisi Saint-Nazaire VB Atlantique maçı öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Saint-Nazaire VB Atlantique takımının Fransa Erkek Voleybol Ligi'nin son şampiyonu olduğunu anımsatan Kolakovic, Fransa'nın büyük bir voleybol kültürüne sahip olduğunu ifade etti.

Saint-Nazaire VB Atlantique'in sabırlı oynayan bir takım olduğunu ifade eden Kolakovic, gruba galibiyetle başlamak istediklerini belirtti.

Kolakovic, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Saint-Nazaire VB Atlantique'nin yanı sıra İtalya'dan Sir Sicoma Monini ve Çekya'dan Jihostroj CESKE'nin bulunduğunu vurgulayarak, "Avrupa'nın en iyi takımlarıyla karşı karşıya geleceğiz. Grupta adım adım ilerlemek istiyoruz. Başarının anahtarını bu olarak görüyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktır. Şu anda tek düşüncemiz sahamızda ilk oynayacağımız Saint-Nazaire VB Atlantique maçını kazanmak." diye konuştu.