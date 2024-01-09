Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Gas Sales Daiko'yu ağırlayacak

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında yarın İtalyan kulübü Gas Sales Daiko'yu konuk edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, C Grubu'nun zirvesini ilgilendiren mücadele, saat 20.00'de Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Halkbank'ın da Gas Sales Daiko'nun da grupta 3 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunuyor. İtalyan ekibi 9 puanla lider, Halkbank ise 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.