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Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Recycling Volleys'i konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 28.11.2023 11:51
  • Giriş: 28.11.2023 11:51
  • Güncelleme: 28.11.2023 11:51
Kaynak: AA
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Recycling Volleys'i konuk edecek

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında yarın Almanya'nın Recycling Volleys takımını ağırlayacak.

Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Halkbank, organizasyonun ilk mücadelesinde deplasmanda İtalya'nın güçlü ekiplerinden Gas Sales Daiko'yu 3-1 yenmeyi başarmıştı.

Recycling Volleys ise sahasındaki ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica'yı 3-0 mağlup etti.

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