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Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Polonya deplasmanında

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Polonya ekibi Grupa Azoty ZAKSA ile karşılaşacak.

Ajans Haberleri
  • 30.01.2024 09:26
  • Giriş: 30.01.2024 09:26
  • Güncelleme: 30.01.2024 09:26
Kaynak: AA
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Polonya deplasmanında

Kedzierzyn-Kozle kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Maçta hakemler İtalyan Andrea Puecher ve Çekya'dan Vlastimil Kovar görev alacak.

Play-off turunun ikinci maçı 7 Şubat Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

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