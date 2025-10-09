Halkbank davası için 100 milyon dolar önermiş

Reuters’ın aktardığına göre, Türkiyeli yetkililer, 25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray’da yapılan görüşmede, Halkbank davasının 100 milyon dolar karşılığında uzlaşmayla sonuçlandırılmasını önerdi. Görüşmeye dair bilgi sahibi iki kaynak, teklifin bankanın suçu kabul etmemesi koşulunu içerdiğini belirtti. Bu, Ankara açısından kritik bir unsur olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin dördüncü büyük kamu bankası olan Halkbank, ABD’de dolandırıcılık, kara para aklama ve komplo suçlamalarıyla yargılanıyor. Banka, İran’a yönelik ABD yaptırımlarının petrol gelirlerinin altın ve nakit transferiyle delinmesine yardım etmekle suçlanıyor.

Savcılara göre, 2012-2015 yılları arasında Halkbank, İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden sahte gıda ticareti göstererek yaklaşık 20 milyar dolarlık transferi gizli biçimde gerçekleştirdi.

Banka, suçlamaları reddetti ve “devlet kuruluşu olarak yabancı ülkelerde yargılanamayacağı” savunmasıyla temyize başvurdu. Ancak ABD Yüksek Mahkemesi, bu hafta Halkbank’ın itirazını reddederek ceza davasının sürmesine hükmetti. Kararın ardından Halkbank hisseleri yüzde 10 değer kaybetti.

Halkbank karardan sonra yaptığı açıklamada, “ABD ve Türkiye arasındaki anlayışlar çerçevesinde uzlaşı zemini arayışlarının olumlu yönde sürdüğünü” bildirdi. Halkbank davası, Ankara-Washington hattında yıllardır süregelen diplomatik gerginliklerin önemli başlıklarından biri.

Türkiye’nin 2019’da Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından ABD, F-35 savaş uçağı programından Türkiye’yi çıkarmış ve savunma sanayii kurumlarına yaptırım uygulamıştı. Reuters’a göre, olası bir Halkbank uzlaşması, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden normalleştirme çabalarına katkı sağlayabilir.