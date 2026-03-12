Halkbank davasında dikkat çeken gelişme: CHP’li Yavuzyılmaz 10 şartı açıkladı

ABD’de 2019’dan bu yana devam eden Halkbank davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Taraflar arasında varılan anlaşma kapsamında ceza davası 90 gün süreyle askıya alınırken, bankanın faaliyetlerinin bağımsız bir denetçi tarafından izlenmesi şartı getirildiği belirtiliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "ABD, ‘Halkbank davası kozunu’ sahaya sürdü! Bu doğrultuda AKP, Amerika’nın Ortadoğu politikasının yürütücülüğüne devam edecek" dedi.

CHP’li Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin Halkbank davasını belirli şartlarla 90 günlüğüne askıya almasına dikkat çekti.

"ABD 10 ŞART SUNDU"

Halkbank’a yönelik ‘İran yaptırımlarını delmek ve kara para aklamak gibi suçlamalar’ karşısında anlaşma yapılabilmesinin Ankara’nın Hamas’ın elindeki İsrailli rehinelerin serbest bırakılması sürecindeki rolü olduğunu öne süren Yavuzyılmaz, ABD’nin sunduğu 10 şartı açıkladı.

Yavuzyılmaz, söz konusu anlaşmanın şartlarını şu maddelerle sıraladı:

• Halkbank, bir “kara para aklamayla mücadele ve uyum uzmanı” tutacak.

• Bu uzman, ABD’deki yetkililerle iletişimi sağlayacak.

• Halkbank’ın bütün hesaplarını inceleyecek.

• Uzmana talep ettiği tüm bilgi, belge ve kayıtlar verilecek.

• Halkbank, İran hükümeti, İranlılar veya ilgili kuruluşlardan uzak duracak.

• İran’dan finans işlemi talebi gelirse ABD’ye bildirilecek.

• Halkbank, Reza Zarrab’ın malvarlığı üzerindeki tüm haklarından feragat edecek ve ABD’nin bu malvarlığını dondurması veya el koyması durumunda tam işbirliği sağlayacak.

• Uzman 90 gün içinde raporunu hazırlayacak.

• Uzmanın raporu olumsuz olursa Halkbank’tan konuya ilişkin açıklama istenecek.

• Açıklama tatmin edici olmazsa anlaşma iptal edilecek ve dava süreci yeniden başlayacak.

ABD, ‘Halkbank davası kozunu’ sahaya sürdü!



AKP’nin, İran yaptırımlarını delmek ve kara para aklamak gibi suçlamalar karşısında;



Halkbank üzerinden bir daha bu gibi işlere girmemesi kaydıyla ve Hamas’ın elinde tuttuğu İsrailli rehinelerin bırakılmasındaki gayretleri nedeniyle⬇️… pic.twitter.com/t1NZ93wjId — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) March 11, 2026

Yavuzyılmaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"ABD, ‘Halkbank davası kozunu’ sahaya sürdü! AKP’nin, İran yaptırımlarını delmek ve kara para aklamak gibi suçlamalar karşısında; Halkbank üzerinden bir daha bu gibi işlere girmemesi kaydıyla ve Hamas’ın elinde tuttuğu İsrailli rehinelerin bırakılmasındaki gayretleri nedeniyle Amerika’da yürüyen kovuşturmanın 90 günlüğüne askıda tutularak belirli şartlarla ertelenmesinde mutabık kalındı.

Peki nedir bu şartlar? Halkbank, bir ‘kara para aklamayla mücadele ve uyum uzmanı’ tutacak. Bu uzman Amerika’ya yetkililerle iletişimi sağlayacak. Halkbank’ın bütün hesaplarını inceleyecek. Uzmana talep ettiği tüm bilgi, belge ve kayıtlar verilecek. Halkbank, İran Hükümeti, İranlılar veya ilgili kuruluşlarından uzak duracak. İran’dan finans işlemi talebi gelirse, Amerika’ya bildirilecek. Halkbank, Reza Zarrab'ın malvarlığı üzerindeki tüm haklarından feragat edecek.

ABD'nin bu malvarlığını dondurması veya el koyması durumunda tam işbirliği sağlayacak. Uzman 90 gün içinde raporunu hazırlayacak. Uzmanın raporu olumsuz olursa, Halkbank’tan konuya ilişkin açıklama istenecek. Açıklama tatmin edici olmazsa, sil baştan. Anlaşma iptal. Dava devam! Bu doğrultuda AKP, Amerika’nın Ortadoğu politikasının yürütücülüğüne devam edecek!"