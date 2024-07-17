Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Çek oyuncu Marek Sotola'yı transfer etti

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank, Çek pasör çaprazı Marek Sotola'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, Marek Sotola ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor ve formamız altında nice başarılara imza atmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sotola daha önce Çekya'nın Jihostroj Ceske Budejovice, Fransa'nın Stade Poitevin Volley ve Almanya'nın Recycling Volleys takımında forma giydi.