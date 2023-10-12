Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

CEV Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü olan AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda erkeklerde Türkiye'yi temsil eden ilk ekip olacak.

Hindistan'ın Bangalore şehrinde 6-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası'na davet edilen mavi-beyazlı takım, organizasyonda Brezilya’nın Itambe Minas ve Sada Cruzeiro Volei, İtalya’dan Sir Safety Perugia, Japonya’dan Suntory Sunbirds ve Hindistan'dan Bharad RuPay ile Ahmedabad Dfenders takımları ile karşı karşıya gelecek.