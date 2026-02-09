Halkbank Genel Müdürü tarih verdi: Konut kredisinde faizler ne zaman düşecek?

Halkbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan, Antalya'da konut finansmanındaki son gelişmeler ve "İlk Evim" projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) birinci ve ikinci el konut ayrımını kaldırmasının sektör için “kritik bir hamle” olduğunu belirten Arslan, "Burada hiç evi olmayan vatandaşlarımıza yönelik destekler söz konusu ama ikinci evini veya üçüncü evini almak isteyenler için kredi kısıtlamaları var. Fakat sıfır olmayıp belli bir yaşa kadar olan konutlarda da bir finansman imkanı getirildi. Bu güzel bir imkan" diye konuştu.

“Ekonomideki dezenflasyon sürecinin olumlu sonuçlarının konut piyasasına yansıdığını” söyleyen Arslan, "Demek ki dezenflasyon programı yolunda gidiyor, başarılı oluyor ki vatandaşımızın uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi için imkanlar biraz esnetildi. ifadesini kullandı.

Osman Arslan

“BANKACALIK SEKTÖRÜ İŞTAHLI OLACAK”

Konut kredilerine ilişkin beklentilerini de paylaşan Arslan, “Konut kredisindeki maliyet oranları şu anda aylık bazda 2,5'in altına indi. Bunun ikinci yarıdan sonra yıl sonuna doğru yüzde 2'lere varan bir oranlara geleceğini tahmin ediyorum. Bu da elbette vatandaşımıza daha rahat ödeyebileceği bir konut finansmanı imkanı sağlayacaktır” dedi.

Halkbank olarak bu süreçte aktif rol alacaklarını vurgulayan Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de Halk Bankası olarak elbette vatandaşımıza, halkımıza bu gelişmeleri yansıtacak kredi paketleri oluşturuyoruz. Özellikle proje geliştiren müteahhit ve konut geliştirici firmalarımızla yakın temaslarımız var. Onların projelerine bu anlamda garantörlük limiti ve garantör olmak suretiyle konut destekleri paketleri oluşturuyoruz. Bankacılık sektörü geçen yıla göre bu yıl konut finansmanında daha iştahlı olacaktır."