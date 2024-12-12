Halkbank'ın, BirGün ve yazarımız Timur Soykan'a açtığı tazminat davası görüldü: Dosya bilirkişiye gönderilecek

HABER MERKEZİ

Kamuda yaşanan skandallara her geçen gün yenisi eklenirken tüm bu yaşananları kamuoyuna taşıyan BirGün’e açılan davalar sürüyor.

BirGün’ün 5 Haziran’da manşetine taşıdığı Timur Soykan imzalı “Halkbank’tan mafyaya kredi” başlıklı belgeli haberine ilişkin Halkbank tarafından açılan davanın yargılanmasına bugün başlandı.

BirGün Yayın Koordinatörleri Yaşar Aydın ve Elif Ilgaz, SOL Parti İstanbul İl Sözcüsü Kemal Koç ve SOL Parti üyeleri ile RSF'den Erol Önderoğlu dayanışma için adliyeye geldi.

“Ticari itibarının zedelendiği”ni öne süren bankanın 1 milyon TL tazminat talep ettiği, BirGün ve yazarımız Timur Soykan’ın yargılandığı dava bugün saat 10.50’de İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görüldü.

BirGün ve Timur Soykan'ın avukatı Tolgay Güvercin, davaya ilişkin cevap dilekçesini anlattı.

Mahkeme, MASAK raporu ve dosyanın bütünü ile ilgili rapor almak için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verildi.

Mahkeme, duruşmayı 10 Nisan Çarşamba gününe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Soykan haberde Ayhan Bora Kaplan soruşturması için hazırlanan MASAK Raporu’nda Kaplan’ın paravan şirketler aracılığıyla sadece Halkbank’tan 550 milyon TL’den fazla kredi aldığını yazmıştı.

Belgeli haberimizin yayımlandığı tarihte jet hızıyla sansür uygulanmıştı.