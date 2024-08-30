Halkbank kaçta açılıyor? Halkbank kaçta kapanıyor? Halk Bankası çalışma saatleri

Akşam geç saatlerde veya sabahın ilk saatlerinde bankalarda işi olanlar bankaların açılma saatlerine bakıyorlar. Halkbank da Türkiye'nin en büyük kamu bankalarından biri olarak çalışma saatleri merak edilen kurumlardan biri. Halkbank kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Halkbank hangi günler çalışıyor? Detaylara bakalım:

HALK BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankalar genellikle 09:00 - 17:00 saatleri arasında çalışır. Halkbank, 09:00 - 17:00 arasıvatandaşların hizmetine açıktır.

HALK BANKASI SABAH KAÇTA AÇILIYOR?

Halk Bankası çalışma saatleri şöyle: Halkbank hafta içi her gün sabah 09:00'da açılır. 09:00 öncesi Halkbank önüne gelenler şubeye giremez. 09:00 öncesi Halkbank'a gelenler kapı önünde beklemelidir. Halk Bankası'nda mesai sabah 09:00'da başlar.

HALK BANKASI ÖĞLEN KAÇTA AÇILIYOR?

Ziraat Bankası öğle tatili 12.30-13.30 arasıdır. Bu saatler arasında vatandaşlar banka işlemlerini şubeden yapamazlar. Öğle arasında Halkbank şubesine gelenler 13:30'a kadar beklemek durumundadır.

HALK BANKASI BAYRAMDA AÇIK MI?

Bankalar resmi tatillerde ve haftasonu günlerinde çalışmaz. Bu durum Halkbank için de geçerlidir. Genellikle 9 gün olabilen bayram tatillerinde bankalar, bayramın haftaiçine gelmeyen günlerinde çalışırlar.

Dini bayram arife günlerinde Halk Bankası 09:00 - 12:30 arası çalışır.

23 Nisan, 1 Mayıs, 15 Temmuz, 29 Ekim ve 30 Ağustos günlerindeHalk Bankası kapalıdır.

HALK BANKASI CUMARTESİ AÇIK MI?

Halkbank çalışma saati cumartesi günü yoktur. Halk Bankası cumartesi günleri kapalıdır. Pazar günü de kapalı olan Halk Bankası, hafta içi açıktır.