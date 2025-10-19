Giriş / Abone Ol
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş BOA: 80 - OGM Ormanspor: 72

Ajans Haberleri
  • 19.10.2025 22:12
  • Giriş: 19.10.2025 22:12
  • Güncelleme: 19.10.2025 22:12
Kaynak: AA
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Önder Yılmaz, Haldun Çoban, Gündoğan Ali Balaban

Beşiktaş BOA: Okonkwo 24, Özge Özışık 2, Meltem Yıldızhan 2, Fasoula 8, Toure 10, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Pelin Derya Bilgiç 18, Milic 13, İlayda Güner

OGM Ormanspor: Damla Gezgin 6, Kübra Erat 5, Dillard 6, Anigwe 13, Fraser 26, Gamze Takmaz 3, Duygu Özen 4, Shields 9

1. Periyot: 18-14

Devre: 43-35

3. Periyot: 65-56

İSTANBUL (AA) - Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş BOA, OGM Ormanspor'u 80-72 mağlup etti.

