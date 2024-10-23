Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama

Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ABD'de banka aleyhine açılan ceza davasına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Halkbank'ın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili süreçte; İkinci İstinaf Mahkemesinin 22 Ekim 2021'de yabancı devlet dokunulmazlığının bulunmadığına dair verdiği kararın, ABD Yüksek Mahkemesi ( Supreme Court) nezdinde temyiz edildiği anımsatıldı.

Halkbank'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"ABD Yüksek Mahkemesi, 19 Nisan 2023 tarihli kararıyla Halkbank'ın Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) kapsamındaki dokunulmazlık argümanını reddetmiş olmakla birlikte; ABD teamül hukuku ( common law) kapsamında Halkbank'ın ABD mahkemelerinde yargılanamayacağı argümanının ise yeniden incelenmesi için dosyayı İkinci İstinaf Mahkemesine iade etmişti. ABD İkinci İstinaf Mahkemesi yeniden yaptığı inceleme sonucunda 22 Ekim tarihli kararıyla, Bankamızın teamül hukuku açısından dokunulmazlık talebini yine reddederek Bölge Mahkemesinin kararını onamıştır. Bankamız İkinci İstinaf Mahkemesinin 22 Ekim tarihli kararıyla ilgili olarak, başta ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde olmak üzere, temyize dair tüm yasal haklarını kullanacaktır."

HALKBANK'IN ABD'DEKİ DAVA SÜRECİ

ABD Temyiz Mahkemesi, İran'ın Amerikan yaptırımlarından kaçınmasına yardım ettiği iddialarıyla ilgili açılan davada "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında ceza yargılamasından muaf tutulma isteği kabul edilmedi.

Manhattan'daki 2. ABD Temyiz Mahkemesi, yabancı bir devlet şirketinin ticari faaliyetleriyle ilgili suç teşkil eden davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ABD'de kovuşturmaya uğramaması için genel hukukta hiçbir dayanak bulamadığını söyledi.

ABD savcıları 2019 yılında Halkbank'ı İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaptırımlardan kaçmak için para servis sağlayıcıları ve paravan şirketler kullandığı iddiasıyla suçlamıştı.

ABD’li savcılar, Halkbank'ın İran'ın 20 milyar dolarlık kısıtlı fonları gizlice transfer etmesine yardımcı olduğunu, petrol gelirlerinin İran çıkarlarına hizmet edecek şekilde altına ve nakite çevrilmesine yardımcı olduğunu, petrol gelirlerinin transferini meşrulaştırmak için sahte gıda sevkiyatlarını belgelediğini iddia etmişti.

Halkbank, banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve komplo suçlamalarını kabul etmedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'nin suçlamalarını “hukuksuz” bir adım olarak nitelendirmişti.