Halkbank'tan borçlanma aracı için SPK'ye başvuru

Türkiye Halk Bankası, yurt dışında borçlanma araçları ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptı.

BloombergHT'nin haberine göre; Türkiye Halk Bankası, yurt dışında borçlanma araçları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptı.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 8 Nisan tarihinde yapılan özel durum açıklaması hatırlatılarak, "İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, yurtdışında 1 milyar USD'ye kadar farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada, halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, ilave ana sermaye hesaplamasına ve/veya katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları ve/veya kredi kullanılmasına ilişkin tüm hususlarda Genel Müdürlük Makamı yetkili kılınmıştır. Söz konusu yetki kapsamında ihraç tavanı onayı almak için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.