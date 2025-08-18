Halkbank'tan lüks doğum günü partisine katılan genel müdür iddiasına ilişkin açıklama

Halkbank, Bodrum'da bir restoranda düzenlenen doğum günü partisine bankanın genel müdürü Osman Arslan'ın katıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Halbank tarafından yapılan açıklamada Osman Arslan'ın ismine yer verilmedi, bunu yerine "bankamız genel müdürü" ifadesi kullanıldı.

"TÜM YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Halkbank'ta yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sözcü Gazetesine ait yazılı ve sosyal medya kanalları ile bazı sosyal medya hesaplarında Bankamız Genel Müdürü olduğu iddia edilerek, Bodrum’da bir restoranda sözde şampanyaların içildiği lüks bir doğum günü partisine Bankamız Genel Müdürünün katıldığı yönündeki haber ve paylaşımlar gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanıltıcı, Bankanın güven ve itibarını sarsıcı ve iftira türünde yalan açıklamalardır.

Bankamızın ve Bankamız Genel Müdürünün güven ve itibarını sarsacak nitelikte olan; haksız, yalan, mesnetsiz haber ve yorumlar ile ilgili olarak tüm yasal haklarımızın kullanılacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız."