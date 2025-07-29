Halkçı belediyecilik iktidarı rahatsız etti

Haber Merkezi

TBB Başkan Vekili Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Bizim belediyecilik anlayışımızın, iktidarı, rakipleri rahatsız etme sebebi; sosyal belediyecilikte gösterdiğimiz başarı. Ortalık yangın yeri, pazar ve marketler el yakıyor, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler buna çare oluyor, son 6 yıldır böyle. 2019’dan bu yana böyle bir belediyecilik anlayışı var. Pandemide, depremde, afette, ekonomik krizlerde belediyelerimiz vardı; bundan sonra da aynı belediyecilik anlayışımızla devam edeceğiz" dedi.

Seçer şöyle konuştu: “Pandemide, depremde, afette, ekonomik krizlerde belediyelerimiz vardı; bundan sonra da aynı belediyecilik anlayışımızla devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler buna çare oluyor, son 6 yıldır böyle. 2019’dan bu yana böyle bir belediyecilik anlayışı var. Sadece büyükşehrimizde değil, ilçe belediye başkanlarımız olarak da burada olacağız."