Halkçılık Programı için yola çıkıldı: Taslak raporlar teslim edildi

CHP'nin, “Halkçılık Programı” adı verdiği yeni parti programının taslak çalışmalarında sona gelindi. CHP Genel Başkan Yardımcılarının eğitimden adalete, sağlıktan kültür-sanata kadar sorumlu olduğu alanlardaki çalışmaları, taslak raporda bir araya getirildi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, taslak çalışmaları ele almak için CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Gün boyu taslak raporlar üzerinde çalışan MYK üyelerinin, kendi aralarında yapacağı toplantıların 11 Temmuz’a kadar süreceği öğrenildi.

SAHA ÇALIŞMALARI

Çalışmaların tamamlanmasının ardından CHP'nin Gölge Kabinesi’nde yer alan Genel Başkan Yardımcıları, kendi alanlarında hazırladıkları taslak çalışmaları tüm parti yönetimine sunacak. Parti yönetimi, çalışmalar üzerine yorumlarını paylaşacak.

Çalışma, temmuz ayı içinde yapılacak saha çalışması ile yurttaşlarla paylaşılacak. Sahadan toplanan yorumlar da raporlanacak. Sürecin tamamlanması ile “CHP iktidar olduğunda hangi bakanlıkta ne çalışmalar yapmayı hedefliyor? Nasıl bir eğitim, sağlık, adalet sistemi öngörüyor? Ekonomik krize karşı ne çözüm önerileri düşünüyor? Nasıl bir çalışma hayatı oluşturmayı planlıyor?” sorularına yanıt veren ve CHP’nin iktidar vaatlerini anlatan bir program ortaya çıkartılacak.

BÖLGE BAZLI RAPOR

CHP’de, parti örgütlerince 81 ilde yapılan danışma kurulu toplantılarının raporlarının da genel merkeze teslim edildiği kaydedildi. Toplantılarda parti üyelerine, Türkiye geneline ve il ve ilçelere yönelik sorular yöneltildi. Türkiye geneli için “CHP’nin ilkelerini hayata geçirmesi için gereken iktidar stratejisi hakkında görüşleriniz nelerdir?” sorusu sorulurken “Yaşadığınız yerde hangi sorunlar var? Bölgenin toplum kesimlerine ulaşmak için ne türden politikalar gereklidir?” soruları da il ve ilçelere yönelik soruldu.

Yanıtlar ışığında, tarım modelinden eğitim sorunlarına kadar kentlerde yaşanan sorunlara il ve ilçe bazlı çözümler üreten bir metin hazırlanacağı belirtildi.