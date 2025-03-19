Halkevleri Başkanına soruşturma

Haber Merkezi

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk hakkında, 5 Eylül’de Artvin Cankurtaran’da Reşit Kibar için düzenlenen eylemde yaptığı konuşma nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Nebiye Merttürk, konuşmasında eylemlerinin devam edeceğini belirterek, katliamdan önce Borçka’da bir restoranda Yapısoy Beton’un sahibi Yunus Merttürk ile buluştuğunu ve orman işletme müdürünü arayarak projenin başlatılması için talimat veren Faruk Çelik’in, Reşit Kibar’ın katledilmesindeki sorumluluğunu hatırlatmıştı. Nebiye Merttürk, Faruk Çelik’in yargılanmasını talep etmişti.