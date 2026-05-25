Halkevleri'nden GYK Üyesi Orhan Sarıbal'la ilgili açıklama: 'İşbirlikçiliktir' ve izahı yoktur, somut adım atılacak

Halkevleri, "mutlak butlan" kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı aracılığıyla başvurusu sonrası CHP Genel Merkezi'nin polis zoruyla boşaltılmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'yla hareket ettiği belirtildi ve Halkevleri Genel Yönetim Kurulu (GYK) Üyesi olan Sarıbal ile ilgili süreç işletileceği ifade edildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"CHP Genel Merkezi’nin polis zoruyla boşaltılması, parti içi bir anlaşmazlığın uzantısı değil, Saray’ın halkı örgütsüz, savunmasız, siyasetsiz bırakmaya yönelik bütünsel saldırı planının bir parçasıdır. Bu durum, hem iktidar hem de toplumsal muhalefet açısından bir dönüm noktasıdır. Mesele ne CHP meselesidir ne de CHP içi rekabet meselesidir. Meselenin temelinde, halk ile Saray arasında çelişkinin giderek derinleşmesi ve bunun karşısında iktidarın ülkeyi muhalefetsiz bırakma çabası yatmaktadır. Bu saldırı karşısında esas olan da halkın direnişidir.

Daha önce köylülerin ve tarım emekçilerinin mücadelelerinde, doğa ve yaşam savunmasında omuz omuza verdiğimiz için GYK listemizde yer alan üyemiz CHP milletvekili Orhan Sarıbal’ın, dün yaşanan olaylar sırasında “mutlak butlan” kararını destekleyen grupla birlikte hareket ettiği görülmüştür. Saray iktidarının saldırılarının doğrudan ya da dolaylı parçası olmak tartışmasız “işbirlikçiliktir”; izahı, mazereti, kabul edilebilirliği yoktur.

Bir demokratik kitle örgütü olarak Halkevleri’nin işleyişi, üyeliği ve kurullarının şekillenişi, mücadele ilkeleriyle hayata geçer. Mücadele ilkelerimizle çelişen hiçbir tutum, bu tutumları sergileyen hiçbir kişi Halkevleri’nde varlığını sürdüremez. Örgütümüz bu konuda gerekli süreçleri işletecek ve somut adımlar atacaktır."