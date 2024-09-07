Halkevleri'nin Hopa temsilcisi Dursun Ali Koyuncu gözaltına alındı

Halkevleri Hopa Temsilcisi Dursun Ali Koyuncu sabah saatlerinde evine yapılan jandarma operasyonla gözaltına alındı.

Dursun Ali Koyuncu, orman alanlarının ranta açılmasına karşı mücadele yürütüyordu.

Koyuncu, Borçka'da doğasını savunan halka yapılan saldırı sonucu hayatını kaybeden Reşit Kibar'a destek eylemlerine de katılmıştı.

Hopa Halkevi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

''Halkevleri Temsilcimiz Dursun Ali Koyuncu bu sabah çok sayıda polis, jandarma tarafından evine yapılan operasyonla gözaltına alınmıştır. Dursun Ali Koyuncu gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığı içim gözaltına alınmıştır! Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz."