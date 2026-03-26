Halkevleri’nden BirGün’e destek ziyareti

BirGün/ANKARA

BirGün muhabiri İsmail Arı’nın bayram ziyaretinde gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından destek ziyaretleri sürüyor. Halkevleri Genel Sekreteri Özgür Ersoy, GYK Üyeleri Serdar Kibar, İbrahim Kara ve Örgütlenme Sekreteri Sevinç Hocaoğulları BirGün Gazetesi Ankara Bürosuna dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Halkevleri Genel Sekreteri Özgür Gürsoy, “İsmail Arı halkın haber alma hakkını savunduğu için, gerçekleri halka anlattığı için tutuklandı. Gazetecilik suç, İsmail Arı suçlu değildir. BirGün Gazetesi’nin ve İsmail Arı’nın yanındayız” ifadelerini kullandı.