Halkı ikna edemiyorlar

HABER MERKEZİ

GÜNDEMAR Araştırma’nın Türkiye genelinde yaptığı son araştırmada CHP belediyelerine yönelik hızlanan gözaltı ve tutuklamalara rağmen toplumun yüzde 54’ü “tutuklamaları haksız ve siyasi buluyorum” dediği, yalnızca yüzde 18’inin ise “tutuklamayı hukuka uygun ve yerinde buluyorum” dediği görüldü.

Araştırmada “Yolsuzluk iddiaları AKP’li belediye başkanları hakkında olsaydı, sizce aynı işlemler yapılır mıydı yoksa yapılmaz mıydı?” diye sorulduğunda ise toplumun yalnızca yüzde 22’sinin “evet, yapılırdı”, yüzde 60’nın ise “hayır yapılmazdı” dediği belirlendi.

Araştırmada “Ekrem İmamoğlu ve CHP’li belediye başkanlarının tutuklanması hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 54’ü “Tutuklamaları haksız ve siyasi buluyorum” derken, yüzde 18’i de “Tutuklamaları hukuka uygun ve yerinde buluyorum” dedi.

Araştırmada yüzde 16 “Değerlendirmek için henüz erken” diyenlerin oranı yüzde 16, fikrim yok diyenlerin oranı da yüzde 12.

ERDOĞAN’A GÖRE BİRİNCİ HÂLÂ AKP

Öte yandan Erdoğan ise partisinin hala birinci parti olduğunu iddia ediyor. Dün konuşan Erdoğan, "CHP yöneticilerine tavsiyem sabredip, bağımsız yargının kararlarını beklemeleri yönünde. Bekle, sabret… Bağımsız yargı organlarımız kararını versin, zaten gerçek er ya da geç ortaya çıkacaktır" dedi. "CHP’nin birinci parti olması diye bir durum söz konusu değil" diyen Erdoğan, "Şu anda Türkiye’de birinci parti AK Parti’dir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "İstanbul’un ne halde olduğu ortada. Her yerden şu anda çok ciddi pis kokular geliyor" ifadelerini kullandı.

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TCMB DOĞRUDAN SATIŞ YAPTI

TCMB İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart tarihinde gözaltına alınmasıyla başlayan döviz piyasasında sert yükselişi izleyen hafta, yaklaşık 4 yılın ardından piyasaya ilk kez doğrudan müdahalede bulunduğunu açıkladı. TCMB’nin internet sitesinde yayımladığı verilere göre, 24 Mart ve 28 Mart tarihlerinde piyasaya iki kez doğrudan müdahale edildi. 24 Mart tarihindeki ilk müdahalede 295 milyon dolar satan Merkez Bankası, 28 Mart tarihindeki ikinci müdahalede 839 milyon dolar satış gerçekleştirdi. Böylece iki günlük doğrudan müdahale sonucu piyasaya toplam 1 milyar 134 milyon dolar doğrudan satış yapılmış oldu.