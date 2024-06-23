Halkı iliğine kadar sömürme programı

Kemer sıkma politikalarına hız veren iktidar ‘Şimşek programı’nı hayata geçirdi. Asgari ücrete ara zam yapılmayacağı sinyali verilirken halk, ağır vergilere boğulacak. Bu tabloya rağmen ortada güçlü bir itiraz yok.

Politika Servisi

Krizin yükünü halkın sırtına bindiren iktidar, seçim sonrası kemer sıkma politikalarına hız verdi. Ekonomik kriz milyonları canından bezdirirken, “İMF’siz İMF programı” olarak adlandırılan Mehmet Şimşek politikalarıyla halk daha da yoksullaşacak. Göreve getirildiği günden bu yana artan vergilerle krizin tüm yükünü halkın sırtına bindiren Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki açığı “Kaynak yok” diyerek halkın sırtından kapatmaya çalışıyor. Ülkeyi bekleyen karanlık tabloya rağmen kemer sıkma politikalarına karşı bütünlüklü bir itiraz ortaya çıkmış değil. İktidarın milyonları daha da yoksullaştıran politikalarına karşı, halkın “Geçinemiyoruz” talebini kucaklayacak çok boyutlu bir programla karşı konulması gerekiyor.

ÜCRETLERE ARA ZAM YOK

TÜİK’in 5 aylık enflasyonu yüzde 22.72 olarak açıklamasıyla asgari ücret 3 bin 148 lira eridi, gözler asgari ücrette ara zamma çevrildi. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak tüm çalışanları etkileyen asgari ücret zammı için hükümet cephesi geçtiğimiz haftalarda kapıları kapatmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ‘‘Hiçbir ara zam gündemimizde yok’’ ifadesini kullandı. Öte yandan 10 bin 400 TL alan milyonlarca emekli için de ara zam ya da iyileştirmenin yapılmayacağı konuşuluyor. Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmazsa 17 bin 2 liralık asgari ücretin alım gücü 13 bin 552 liraya gerileyecek.

YENİ VERGİLER KAPIDA

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vergi paketinde bahşiş gelirlerinden kira gelirlerine, para cezalarının artırılmasından yem ve gübredeki KDV istisnasının kaldırılmasına kadar birçok ayrıntılı madde yer alıyor. Pakette, bahşiş gelirlerinde basitleştirilmiş vergi uygulamasına geçilmesi öngörülürken KDV, ÖTV istisnaları ve indirimleri kaldırılacak. Yurtdışı çıkış harcının da 3 bin TL olması önerildi. Yeni vergi paketinde deniz taşıma araçlarına uygulanan KDV istisnası da revize edilecek. Ayrıca gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan taşıma araçlarına da uygulanan KDV istisnası kaldırılacak. Bu düzenlemeden de 1 milyar TL gelir etkisi bekleniyor. Araç alımlarında engellilere yönelik ÖTV istisnasının da yeniden düzenlendiği pakette, mevcut durumda beş yılda bir yararlanılan bu sürenin 10 yıla çıkarılması öngörülüyor. Paketteki öneriye göre, her türlü dijital ortamda alım, satım, kiralama, ilan ve reklam gibi ticari faaliyet gösteren aktörlerin bu faaliyetlerine ilişkin bildirime konu bilgilerin alınabilmesi amacıyla Vergi Usul Kanunu’nda düzenleme yapılacak. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut kiralarından yüzde 20 stopaj almayı planlıyor. Düzenleme bu şekilde yasalaşırsa ev sahipleri aldıkları kiranın yüzde 20’sini her ay vergi olarak ödeyecek.

ÖRTÜLÜ ÖZELLEŞTİRMELER

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 19 kamu iktisadi teşebbüsünün (KİT) hazırlanan bir kanun taslağı yoluyla özelleştirileceği ve yabancı sermayeye satılacağı veya kapatılacağı yönündeki tartışmalar sürerken Bakanlık tarafından yapılan açıklamayla özelleştirmelerin yapılmayacağı açıklandı. Bakanlığın yalanlamasının ardından ise CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz “Öncelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, böyle bir kanun teklifi taslağı hazırladıklarını kabul ediyor. Yani kamuoyundan gizledikleri bir konuyu ortaya çıkarmamızla birlikte onlar da bu durumu kabul eden bir noktaya geldiler, yani şeffaf bir şekilde bu kanun teklifi taslağını kamuoyuyla paylaşmadılar. Biz gizli yürüttükleri süreci ortaya çıkarmış olduk” dedi. Yavuzyılmaz, 19 KİT’in örtülü şekilde özelleştirileceğini vurguladı.

∗∗∗

PAKETİN SIZMASI GERİLİM YARATTI

10haber yazarı Erdal Sağlam, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mayıs ayında yapılan 104 sayfalık vergi paketini basına sızdıranların Mehmet Şimşek’ten memnun olmayan ve yıpratmaya çalışan AKP’li isimler olduğunu yazdı. Sağlam, dünkü "Vergi paketinin tamamı sızdı, sebebi AKP içindeki kavga" başlıklı yazısında, ‘‘Radikal vergi düzenlemelerinin yer aldığı son vergi paketinin, AKP içinde gruplar arasında kızışan kavga nedeniyle sızdırılmış olma ihtimali bir hayli yüksek görünüyor’’ ifadelerini kullandı.

∗∗∗

KARATEPE ŞİMŞEK’LE GÖRÜŞECEK

CHP’nin Gölge Kabinesi’nde Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sorumlu olan genel başkan yardımcısı Yalçın Karatepe, bugün Bakan Mehmet Şimşek’le bir araya gelecek. CHP’li Karatepe, Şimşek ile yapacakları görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Cumhuriyet’e konuşan Karatepe görüşmede gündeme getirmeyi planladığı başlıkları şöyle paylaştı: “Enflasyonla mücadele edilmesi için vatandaşın yoksullaştırılmasını amaç edinmiş bir iktidar var. ‘Asgari ücrete artış yapmayacağız, emekli aylıklarındaki artışı sınırlı tutacağız’ gibi açıklamalar yapıyorlar. Asgari ücretin artırılmaması enflasyonla mücadele aracı olarak görülüyor. Biz yoksullaştırıcı ekonomi politikalarının karşısında olduğumuzu ifade edeceğiz.”