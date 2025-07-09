Halkı rehin alan darbe girişimi

Haber Merkezi

Ege Barış ve İletişim Derneği eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in tutuklanmasına tepki gösterdi. Aynı zamanda derneğin de eski başkanı olan Soyer ve diğer başkanların tutuklanmasının bir siyasi darbe olduğu kaydedildi.

Rejimin operasyonlarla halkın iradesini hedef aldığının belirtildiği açıklamada, “İktidar kaybettiği meşruiyeti, sandıktan değil, zorbalıktan devşirmeye çalışıyor. Seçimle elde edemediği gücü, yargıyı ve kurumları araçsallaştırarak gasp ediyor. Bu, açıkça halkı rehin alan bir sivil darbe girişimidir” ifadeleri kullanıldı.

İCABINA BAKARIZ DİYORLAR

Soyer’in tutuklanmasının otoriter kuşatmanın son halkası olarak nitelenirken Zeydan Karalar, Muhittin Böcek ve Abdurrahim Tutdere’ye yönelik operasyona da tepki gösterildi. Açıklamada, “Belediye başkanların ortak noktası demokrasi ittifakını örgütleyerek toplumsal barışın ve halkların kardeşliğinin güçlendirilmesine yönelik politikalar üretmiş olmaları. HDP’li belediyelerle başlayıp CHP’li belediyelere uzanan kayyum ve görevden alma operasyonlarıyla iktidar açıkça AKP’li olmayan seçilemez, seçilirse de icabına bakarız demektedir” denildi.

Ahmet Özer ile başlayan sürecin “siyasi tasfiye operasyonu” olduğunu ifade eden dernek, “Adana’dan Antalya’ya, Adıyaman’dan İzmir’e dek seçilmiş yöneticiler, geçmiş dönem başkanlar ve bürokratlar susturulmak istenmektedir” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 2 Temmuz’da yapılan operasyonda aralarında Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da olduğu 35 kişi günler süren gözaltılar sonrasında tutuklanmıştı.