Halkı yok saydıkları için kart gösteriyoruz

Politika Servisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemalpaşa Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Özel, "Dün Mersin'deydik, bugün Kemalpaşa'da. Durmadan bu meydanları doldurmaya, emeklileri buraya çağırmaya, emekçileri buraya çağırmaya ve bir büyük mücadele başlatmaya kararlıyız" dedi.

KIRMIZI KART KAMPANYASI

Kampanyaya dair eleştirilere cevap veren Özel, "Birileri sosyal medyadan, oturdukları sıcak evlerinden burun büküp ne yapacaksınız diyorlar?" dedi. Özel, şunları söyledi:

"İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkıp kadına karşı şiddeti artıranlara kırmızı kart. Emekliyi sefalet ücretine mahkum edenlere, 14 bin 500 lira diyenlere kırmızı kart. Asgari ücreti yüzde 30 zamlayıp cebimizden her birinden 8'er bin lira alanlara, 30 bin lira asgari ücreti yapmayanlara kırmızı kart."

"Asgari ücretliyi yok saydığı için, çiftçiyi yok saydığı için kırmızı kart gösteriyoruz" vurgusunu yapan Özel, "Bu kırmızı kart bundan sonra CHP'nin olduğu her yerde, her toplantıda, her sokakta, her işçi servisinde, tarlalarda, köylerde, sandık gelene kadar ayağa kalkıyoruz ve kırmızı kartlarımızı gösteriyoruz" diye konuştu.

Erken seçim vurgusu yapan Özel, şunları söyledi: "Geçim oluyorsa eğer o zaman sorun yok dedik. Sarı kartı 31 Mart'ta gördünüz dedik. Ama sizi duymadılar, sizin sesinizi söyleyen bizi dinlemediler. Bundan sonra ondan bir şey istemek yok, bu maaşlarla geçim var mı? Geçim yoksa seçim var, seçim gelene kadar kırmızı kartlarımızla seçim istiyoruz."

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İLANLAR SADECE YANDAŞA VAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ege Belediyeler Birliği’nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte gazetecilerle buluştu.

Özel, şöyle konuştu: “Bir daha kimsenin yandaşlaştıramayacağı, tamamına hâkim olamayacağı gazetecilik kanunu, medya kanunu için çalışacağız. Türkgün ilan alırken Sözcü, Evrensel, BirGün, Korkusuz ilan alamıyor. Ne kadar iktidara yakınsan o kadar ilan alıyorsun. Basının bir daha ele geçirilememesini istiyoruz. Eğer basın zapt edilemeseydi Türkiye bu kadar zapt edilemezdi.”