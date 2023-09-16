Halkımız nefes alsın istiyoruz

Ankara’daki 19 Mayıs Mahallesi Muhtarlığı Halk Şenliği düzenliyor. Muhtar Gölpunar: “Halkımız nefes almalı”

HABER MERKEZİ

Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Muhtarlığı bu yıl da halk şenliği düzenliyor. “Mahallemizin Sakini Değil Sahibi Olalım” sloganıyla bu yıl 15’incisi düzenlenecek şenlikte birçok sanatçı da yer alacak.

Bugün saat 19.00’da Özgürlük Caddesi’ndeki 19 Mayıs Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenecek şenlikte sanatçılar; Ali Asker, Deniz Soluğan, Hasan Kulaksız, Gülseren Kılıç ve Özgür Güneş’in yanı sıra Kadın Dayanışma Atölyesi semah ekibi de yer alacak.

Devrimci Muhtar olarak bilinen 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Ali Gölpunar ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Halk şenliğimizi coşku ile gerçekleştirmek istiyoruz, ‘Mahallemizin sakini değil sahibi olalım’ şiarıyla bu yola çıktık” ifadelerini kullandı.

“Bu tür şenlikleri yapma sebebimiz, mahalle kültürünü korumak içindir, yozlaşmış kültüre karşı bir duruştur. Halkın yanında olan sanatçıları ücretsiz şekilde, halkımızla buluşturmayı amaçlıyoruz” diyen Gölpunar sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemizin geldiği bu karabasan döneminde, halkımızın biraz olsun dertlerden ve sıkıntılardan uzaklaşacağı; türkülerle, marşlarla, ezgilerle geçen bir şenlik düzenlemek için yola çıktık. Laik demokratik özgür ülke mücadelesine halkımız nefes alsın istiyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın özgürce yaşayabildiği bir ülke istiyoruz. Ortak dertlerimizi dillendirmek istiyoruz. Okullara imamların atanmasına karşın, laikliğe sahip çıkmak istiyoruz. Okullarda parasız eğitim için, parasız sağlık için ve de demokratik bir Türkiye için mücadelemizde bize lazım olan morali bulmak için burada buluşalım.”