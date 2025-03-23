Halkın Anayasal hakkına engel: Binlerce yürüyüş hakkı ihlali

Hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 87 kişi 19 Mart’ta gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından tüm Türkiye ayağa kalktı. Türkiye’nin dört bir yanında öğrenciler, kadınlar ve işçiler tek yürek olarak, “Baskılara boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanında sokağa inan yurttaşlar, polisin engellemeleri ile karşılaştı. Valilikler birbiri ardında, “Gösteri ve eylem yasağı” kararları alırken polisler biber gazları ile kitlelere müdahalelerde bulundu. Eylemlere katılan çok sayıda genç, 22 Mart sabahı evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

ÇARPICI ARTIŞ

Kitlelere yönelik müdahaleler, gözlerin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı” kapsamında verdiği ihlal kararlarına çevrilmesine neden oldu. AYM’nin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına yönelik verdiği kararlarda, yıllar itibarıyla çarpıcı artış yaşandığı belirlendi. 2019 yılında, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına yönelik 53 olan AYM’nin ihlal kararlarının 2024 yılında bin 486’ya yükseldiği öğrenildi.

BİNLERCE İHLAL KARARI

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM'ye yapılan bireysel başvuruların sonuçları paylaşıldı. İhlal kararlarında 2019 yılı itibarıyla yaşanan çarpıcı artış dikkati çekti. AYM’nin verilerine göre, 2019’da 53 olan toplantı ve gösteri yürüyüşü ihlal kararı sayısı, 2020-2024 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2020: 123

• 2021: 147

• 2022: 602

• 2023: Bin 403

• 2024: Bin 486