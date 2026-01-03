Halkın borcu faizi büyüttü

Yüksek enflasyon ortamında satın alma gücü eriyen toplumun geniş kesimleri, yüksek faizlere rağmen geçimlerini sürdürebilmek için çareyi kredi ve kredi kartı kullanmakta buluyor. Giderek ağırlaşan tablo milyonları büyük faiz yüküyle baş başa bıraktı. Faiz oranlarındaki artışla borçların ödenmesi zorlaşırken bankalar da bu borçlardan yüksek faiz geliri elde etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre bankaların faiz geliri Ocak-Kasım döneminde 7 trilyon 550 milyar liraya ulaştı. 2024 yılının aynı döneminde 5 trilyon 307 milyar lira düzeyinde olan bu tutar, bir yılda yüzde 42,2 oranında arttı. Bankaların faiz gelirlerinin yüzde 63’ünü kredilerden alınan faizler oluşturdu.

Bu dönemde bankaların tüketici kredilerinden topladığı faiz geliri, 463,2 milyar liradan 649,6 milyar liraya çıktı. Halkın borcu üzerinden sağlanan faiz geliri, sadece bir yılda yüzde 40 oranında büyüdü.

Bankaların kredi kartı kullanımından elde ettiği faiz gelirleri de benzer şekilde bir yükseliş gösterdi. Kasım 2024’te 305,9 milyar lira olan kredi kartlarından alınan faiz Kasım 2025’te 453,4 milyar liraya çıktı. Kart kullanımı artarken bankaların kredi kartlarından aldığı faiz geliri bir yılda yüzde 48 oranında artış gösterdi.

Öte yandan takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranı, Kasım 2024’teki yüzde 1,80 seviyesinden yüzde 2,43’e çıktı. Ekonomik dar boğazda başlayan geri ödeyememe krizi, bankaların takipteki alacaklardan sağladığı faizi gelirini adeta katladı. Bu dönemde 44,2 milyar lira olan takipteki alacaklardan alınan faiz, bu yılın Kasım ayında 101,7 milyar liraya ulaştı. Batık kredilerden bankaların sağladığı faiz geliri yüzde 130,3 arttı.

Bankacılık sektörünün net karı, yılın 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 yükseldi. Sektörün toplam net kazancı 842,8 milyar lira seviyesine ulaştı.

∗∗∗

TAKİPTEKİ TOPLAM ALACAKLAR

26 Aralık haftası: 236 milyar 448 milyon TL

3 Ocak haftası: 116 milyar 457 milyon TL

Artış: %103

∗∗∗

BATIK KREDİLER

26 Aralık haftası: 113 milyar 984 milyon TL

3 Ocak haftası: 59 milyar 456 milyon TL

Artış: %92

∗∗∗

7 TRİLYON 550 MİLYAR TL

Geçen yılın aynı döneminde: 5 trilyon 307 milyar TL

Artış: %42,20

Kredilerden alınan faiz oranı: %63

∗∗∗

TÜKETİCİ KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZ

Geçen yılın aynı döneminde: 649,6 milyar TL

Geçen yılın aynı dönemi: 463,2 milyar TL Yıllık

Artış: %40

∗∗∗

KREDİ KARTLARININ FAİZ GELİRİ

453,4 milyar TL

Geçen yılın aynı dönemi: 305,9 milyar TL

Yıllık artış: %48

∗∗∗

TAKİPTEKİ BORCUN KREDİLERE ORANI

Kasım 2025: %2,43

Kasım 2024: %1,8

Artış: 0,63 puan

∗∗∗

BATIK KREDİLERDEN ELDE EDİLEN FAİZ

101,7 milyar TL

Geçen yılın aynı dönemi: 44,2 milyar TL

Artış: %130,3

∗∗∗

BANKALARIN NET KÂRI

842,8 milyar TL

Artış: %45