Halkın cebi yokuş aşağı

Ekonomik sıkılaştırma politikaları ve zam yağmuru, yurttaşın hayatını her alanda zorlaştırırken, köprü ve yol geçişlerinden elde edilen gelirler rekor kırıyor. Artan geçiş ücretleri ve zorunlu kullanım nedeniyle halkın cebinden çıkan para katlanırken yaşam maliyeti daha da ağırlaşıyor.

Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bütçe verilerine göre, köprü, yol ve tünellerden elde edilen gelirler bu yıl rekor seviyeye ulaştı. Ocak-Kasım 2024 döneminde söz konusu gelirler 1 milyar 212 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 448 milyon 185 bin TL idi.

Bir yılda yaşanan yüzde 170'lik artış, yurttaşın cebinden çıkan paranın katlandığını gösterdi. İşletmesi devlete ait yol ve köprülerden elde edilen gelir geçen yılı üçe katladı.

Ağustos ayında yapılan artışlarla Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yüzde 200 zamlandı. Yavuz Sultan Selim ise 2023’e göre yüzde 270 zamlandı. 2025 yılı başlarken de köprü ve yol ücretlerinin zamlanması bekleniyor.

CEZA SOPASI HAZIR

Para cezaları da Hazine için önemli bir kaynak haline geldi. Yılsonu tahmini 20 milyar 527 milyon TL olan trafik cezası gelirleri Kasım ayı itibarıyla 38 milyar 387 milyon TL’yi buldu. 2023 yılının tamamında ise ceza tutarı 17 milyar 527 milyon TL olarak gerçekleşti.

2025 yılında ise her dört para cezasından birini trafik cezaları oluşturacak. Gelecek yıl için 67 milyar 826 milyon lira tutarında trafik cezası geliri öngörülüyor.

Yeniden değerleme oranına göre artırılan trafik cezaları başta olmak üzere, motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, ehliyet ve pasaport harçları, Kabahatler Kanunu'na tabi idari para cezaları ve yurt dışı çıkış harcı, 2025’te yüzde 43,93 oranında zamlanacak.

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DEVASA ÖDEME KÖPRÜ VE YOLA

Son yıllardaki rakamlar köprü ve yol gelirlerinin Hazine için kolay yoldan gelir yaratma aracı haline geldiğini gözler önüne seriyor:

• 2019: 50 milyon 335 bin TL

• 2020: 76 milyon 118 bin TL

• 2021: 98 milyon 675 bin TL

• 2022: 219 milyon 976 bin TL

• 2023: 563 milyon 335 bin TL

• 2024 (Ocak-Kasım): 1 milyar 212 milyon 699 bin TL