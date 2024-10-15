Halkın çoğunluğu güvende değil

Haber Merkezi

Metropoll Araştırma’nın son anketine göre, halkın yüzde 58,5’i Türkiye’de güvenli bir ortamda yaşamadığını düşünüyor.

Türkiye’de son dönemde kadınlara karşı artan şiddet vakaları, suç geçmişi olan çete üyelerinin sokaklarda serbestçe gezmesi ve polis memurlarına yönelik saldırılar, toplumda güvenlik endişelerini ciddi şekilde artırıyor. Metropoll Araştırma’nın sahibi Prof. Dr. Özer Sencar, bu duruma dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sencar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ‘‘Seçmenlerin yarısından fazlası Türkiye’nin güvenli bir ülke olmadığını düşünüyor’’ ifadelerini kullandı.

Sencar’ın paylaşımına eklediği ankete göre, halkın yüzde 58,5’i Türkiye’de güvenli bir ortamda yaşamadığını düşünüyor. Ankete katılanların yalnızca yüzde 39,1’i Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğunu belirtirken, yüzde 2,4’ü ise bu konuda fikri olmadığını dile getiriyor. Bu oran, Eylül 2023’e kıyasla güvenlik algısının önemli ölçüde azaldığını gösteriyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde güvenlik algısı yüzde 55,2 seviyesindeydi, ancak bu yıl büyük bir düşüş yaşandı.

Anket sonuçlarına siyasi parti bazında bakıldığında da ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. AKP seçmenlerinin yüzde 61’i Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğuna inanırken, bu oran CHP seçmenlerinde sadece yüzde 17,7. MHP seçmenlerinin ise yüzde 60,6’sı Türkiye’nin güvenli olduğunu düşünürken, İyi Parti seçmenlerinde bu oran yüzde 14’e kadar düşüyor. Bu veriler, toplumdaki güvenlik algısının siyasi eğilimlere göre değişiklik gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor.

ŞİDDET SARMALI GİDEREK BÜYÜYOR

Ülkede şiddet sarmalı her geçen gün büyüyor. Ankara’nın Sincan ilçesinde otomobille kuryelik yapan 23 yaşındaki Sefa Çelik, trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana gelen olayda, bir firmada otomobille kuryelik yapan Sefa Çelik ile henüz isimleri öğrenilemeyen şahıslar arasında tartışma çıktı.

Yaşanan arbede sırasında gruptan biri, Sefa Çelik’in kalbine tornavida sapladı. Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konya’da önceki günpolise saldıran Emre Köroğlu’nun suç kayıtları ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre olan Köroğlu’nun 2 kez tutuklanıp cezaevinde kaldığı, son 9 ayda da 2’si ‘gasp’ olmak üzere 10 suça karıştığı ve gözaltına alınıp serbest kaldığı bildirildi.