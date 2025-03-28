Halkın coşkun seli engellenemez

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin tutuklanmasıyla sonuçlanan 19 Mart darbesinin ardından başlayan protestolar sürüyor. Demokratik haklarını sokaklarda kullanan yurttaşlara yönelik gözaltı ve tutuklama dalgaları ise işe yaramıyor. Her tutuklamanın ardından sayıları daha da çoğalan yurttaşların adalet mücadelesi büyüyor. Sokaklardan yükselen ortak ses ise, "Mücadeleye devam" oluyor. Saray rejimi, 19 Mart darbesinin ardından yurttaşların anayasal hakların savunmak için başladığı eylemleri gözaltı ve tutuklamalarla bitirmeye çalışıyor.

İstanbul’da dün sabah polis ev baskınlarıyla birçok kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Emek Gençliği yöneticileri, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve 3 Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi de yer alıyor. Ankara’da yapılan ev baskınlarında ise sosyolog Veli Saçılık gözaltına alındı.

AKADEMİSYENE TUTUKLAMA

Antalya’da 20 Mart’tan bu yana Akdeniz Üniversitesi önünde yapılan eylemlerde 250 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 6’sı tutuklandı. Kocaeli’nde 24 ve 25 Mart’ta gerçekleştirilen eylemlerde gözaltına alınan 14 kişiden 2’si tutuklandı. Diğer kişilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul Üniversitesi’nde görev yapan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) üyesi Levent Dölek, protestolar gerekçesiyle tutuklandı. Dün evine yapılan baskınla gözaltına alınan Dölek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

22 KİŞİYE SORUŞTURMA

Ankara Barosu, "Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün bu sabah yapmış olduğu operasyon ile gözaltına alınanlar bulunmaktadır. Basın suçları savcısı tarafından 22 kişi hakkında soruşturma açıldığı öğrenilmiştir. Süreci takip etmekteyiz" açıklaması yaptı.