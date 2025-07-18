Halkın derdini bilmiyorlar

Türk-İş’in en büyük sendikalarından olan Tez-Koop İş’in Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, Türk-İş’in yeni eylem planını önümüzdeki günlerde açıklayacağını söyledi.

Ekonomik zorluklar içerisinde aylar geçtiğini kaydeden Bozkurt, “Paranın değeri kalmadı. İşçiler bir an önce toplu sözleşmenin uygulanmasını istiyor. Açlık ve yoksulluk sınırına göre insanca yaşayabilecek oranda bir zam istiyor. Yaşam şartlarını biliyoruz. İnsanların yaşadıkları zorluğu biliyoruz. Kredi kartlarıyla borçlandığını biliyoruz” diye konuştu.

Kamu işçilerinin çok geniş bir kesim olduğunu vurgulayan Bozkurt, “Tez-Koop İş bu işçilerin sadece bir parçası. Düşünecek olursak uçak sanayii, motor sanayiinde çalışan işçiler var, ülkeye çok büyük katkıları var. Karayollarından imara kadar çalışan insanlar var. Enerji iş kolunda, elektrik direğinde, Kuzey Irak'ta ve diğer bölgelerde teknisyen arkadaşlarımız zor koşullarda çalışıyor. Bugün Gabar’da petrol aramada çalışan teknisyen arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız zammı bekliyor” ifadelerini kullandı.

Halkın taleplerinin görmezden gelindiğini kaydeden Bozkurt, “Enflasyonu düşürmek için emekçinin emeğiyle oynuyorlar. Ama uçakla gidenler, yol parasının ne olduğunu bilmiyorlar. Yemek parası vermeyenler yemek parasının bedelini, marketin ve pazarın fiyatını bilmiyorlar. Halkın içine inmeyenler halkın derdini bilmiyorlar. Altı ay sonra bu ücretlere layık görüyorlar. Bu ücretlerle biz yaşantımızı sürdüremeyiz” diye konuştu.

Ekonomik taleplerin yanında idari taleplerinin de bulunduğunu belirten Bozkurt, “Güvenlik ve temizlik kadrosunda çalışan teknisyenler var. Bunların kanunla yeniden düzenlenmesi lazım. Bu düzenleme ile maaşları biraz daha iyileşecek. Her protokole koymamıza rağmen uygulanmayan maddeler bunlar. Şu an günlük bin 300 lira yevmiye ile çalışan arkadaşlarımız var. Toplu sözleşmelerin yürürlük tarihleri ile ilgili mağduriyetler yaşanıyor” dedi.