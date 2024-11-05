Halkın direnişi sonuç verdi: Askerler Taşkıran'dan çekiliyor

Trabzon Uzungöl’de gerçekleştirilmesi planlanan hidroelektrik santralı (HES) projesine karşı yurttaşların başlattığı nöbet ikinci gününde devam ederken, askerlerin direniş alanından çekilmesine karar verildi.

Bölge halkına verilen bilgiye göre, Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Valilik onayı ile askerilerin alandan çekileceğini bildirdi.

Öte yandan yurttaşlar Uzungöl’ü tehdit eden ve geleceğini riske atan hidroelektrik santralı için yürütmeyi durdurma kararı verilmesini beklerken bölgede başlatılan nöbetin de devam edeceğini vurguladı.

Çaykara ilçesindeki önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de HES projesinin yeniden başlatılmak istenmesi bölgede tansiyonu yükseltmiş, Solaklı Vadisi üzerine kurulması planlanan HES’e karşı nöbet başlatılmıştı.

İş makinalarının bölgeye getirilmesinin ardından proje alanını trafiğe kapatan halkın bölgedeki bekleyişi sürüyor.