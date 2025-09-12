Halkın enflasyon beklentisi düşmüyor
Koç Üniversitesi’nin Eylül 2025 Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65, gelecek 12 aya ilişkin beklenti ise yüzde 58 oldu. Düşük gelir grubunun tahmini yüzde 57’de kalırken, tasarruf yapamayacağını belirtenlerin oranı yüzde 58’e ulaştı.
Koç Üniversitesi tarafından yürütülen Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi Eylül Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Buna göre, Eylül 2026’ya kadar olan 12 aylık dönemde enflasyon beklentisi yüzde 58 oldu. Yıl sonu enflasyon beklentisi: yüzde 62'den yüzde 65'e yükselirken, geçmiş 12 ay için enflasyon hissiyatı ise yüzde 70 seviyesinde gerçekleşti.
GÜVENLE ENFLASYON TERS ORANTILI
Ekonomi politikalarına duyulan güven ile enflasyon beklentileri arasındaki ilişki
incelendiğinde, güven düzeyi ve enflasyon beklentileri arasındaki ters ilişki sonucu ortaya çıktı. Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerinin yüzde 50 civarında “güveniyorum” diyen katılımcılar tarafında taban yaparken ekonomi politikalarına kesinlikle güvenmediğini söyleyen ve katılımcıların
yaklaşık yarısını oluşturan kesimin beklentilerinde 3 puanlık bir düşüş
gözlendi.
DÜŞÜK GELİRLİLERİN ENFLASYON TAHMİNİ DÜŞÜK KALDI
Düşük gelir gruplarında yıllık enflasyon tahmini yüzde 57 olurken, yüksek gelir grubunun enflasyon tahmini ise yüzde 59 olarak belirlendi.
Tasarruf yapamayacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 58 oldu.